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    自由日日Shoot》彰化市區車速破百公里 毒駕狂飆 撞死騎士和新婚女

    2026/05/05 05:30 記者湯世名／彰化報導
    三十歲男子高柏愷昨毒駕釀禍，BMW轎車翻覆在中華陸橋上。（圖：警方提供）

    三十歲男子高柏愷昨毒駕釀禍，BMW轎車翻覆在中華陸橋上。（圖：警方提供）

    三十歲男子高柏愷昨天開車在彰化市區高速狂飆衝撞，造成機車騎士慘死，又撞擊對向車道一輛轎車後翻覆，遭撞擊的轎車全毀，車內新婚不久的翁姓女駕駛及其施姓丈夫經送醫搶救，翁女傷重不治，新婚夫妻天人永隔，該起車禍共造成二死二傷，高男雖酒測值為〇，但經抽血鑑定後有安非他命反應，證實為毒駕釀禍，全案由警方擴大偵辦中。

    酒測值雖為〇 抽血鑑定有安非他命反應

    警方調查，高男昨天清晨四點多駕駛BMW轎車行經彰化市中華西路，先以破百公里的時速撞擊前方一名騎機車的六十四歲吳姓男子，機車被撞成廢鐵，吳男被撞飛倒地，左肩以下斷肢，當場無呼吸心跳，送醫院搶救不治。

    高男肇事後仍高速往前衝上中華陸橋，又撞擊對向車道由二十四歲翁姓女子駕駛搭載三十歲施姓新婚夫的轎車，轎車被撞成廢鐵，翁女與施男一度受困車內，施男向出門查看的居民高喊「趕快幫我叫救護車」；BMW則在撞斷路燈後翻覆在橋上，車禍現場一片狼藉。

    消防員趕抵現場搶救，高男自行爬出車外，消防員以破壞器材救出翁女與施男，但翁女已失去生命徵象，施男一度氣得要追打高男，但被員警勸阻；翁女經送醫搶救仍傷重不治，僅受輕傷的新婚夫悲痛萬分。

    警方原對高男實施酒測，酒測值為〇，不料高男在送醫後卻陷入昏迷，經抽血與尿液鑑定，都有毒品安非他命反應，證實毒駕肇事，全案朝公共危險罪嫌方向偵辦。

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