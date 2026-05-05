臉書散播高雄人吃馬鈴薯中毒 男遭起訴求重刑

桃園市五十一歲汪姓男子接續在數個臉書粉專貼文指「高雄有多人因食用馬鈴薯中毒」，桃園地檢署立即指揮調查局資安工作站偵辦，四月廿七日約談汪男到案說明，法官裁定二萬元交保；檢方昨表示，全案已於四月卅日火速偵結，依食品安全衛生管理法之散播有關食品安全之不實訊息罪嫌將汪男起訴，並建請法院從重量刑。

起訴指出，汪男在未經查證下，陸續在數個有眾多民眾使用臉書社團中發布含有「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」的AI偽造新聞報導，並以「冤有頭債有主，誰進口的就找誰吧！」等語評論，造成民眾對於馬鈴薯及其相關製品食用安全之恐懼，影響相關業者營運，並加深社會動盪不安情緒，甚且需耗費相關機關大量人力、物力加以調查、澄清，始能消弭社會大眾不安，以此可認汪男所造成之危害非輕，且犯後態度不佳，起訴建請法院從重量刑。

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桃園地檢署表示，對於任何企圖以不實食安訊息造成民眾恐懼以及耗費社會資源犯行都將速辦嚴查，即時澄清。

此案於四月廿七日立案即積極偵辦追查並約談汪男到案，儘速偵結起訴，破除不實訊息，展現維護社會安寧之執法態度。

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