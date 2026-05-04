女客見醫美診間疑藏針孔 美容師回︰煙霧偵測器

新北女子赴醫美診所體雕疑遭針孔偷拍，警方確認裝置為針孔，將請診所負責人到案說明。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名三十歲V姓女子到某知名連鎖醫美診所板橋店進行「體雕療程」，更衣時發現治療間天花板角落有一個懸掛物看起來怪怪的，她向美容師詢問時，美容師竟說是煙霧偵測器，被害女子仔細查看，赫然發現裡頭藏有攝影鏡頭，向警方報案，警方到場確認是針孔攝影機，除追查影像訊號及去向外，將請診所負責人到案說明。

據了解，一名卅歲V女在Threads上PO文，曝光她5月1日到XXX醫美診所板橋店做體雕療程…換完衣服，她發現角落有疑似針孔攝影機的裝置，二度詢問美容師，僅回覆是「煙霧偵測器」，但她後來發現正上方的裝置才是煙霧偵測器，因更衣時身體裸露，嚇得穿上衣服、對偷拍器材錄影存證衝出，用Google以圖搜圖的功能，確認是煙霧偵測器型的針孔攝影機。

請繼續往下閱讀...

V女氣憤指出，「從沒想過這件事有可能發生在自己身上。知名連鎖醫美集團的診間，疑似有針孔攝影機。院方人員卻否認，並指不是他們裝的，一概回覆不清楚、要問總公司…」才憤而報案及PO文。

海山警分局、鑑識小組勘驗，拆開一看，確定其中是一個針孔攝影機，其中標示鏡頭尺寸、一組帳號密碼，攝影機接了一條線、電源，待釐清及是否透過無線網路連結，持續追查涉嫌裝設者。記者昨致電詢問該連鎖醫美診所板橋店，無人接聽電話，網路資訊顯示店休，無法取得回應。

新北市衛生局表示，尚未接獲陳情，已啟動行政調查，若違規屬實，將依醫療法處五萬元以上、廿五萬元以下罰鍰，觸犯刑事法律者移送法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法