翁縱火小姨子家 持斧砍3人 搶救護車逃

台南83歲辛姓老翁涉縱火，再持斧砍傷小姨子與消防員等3人，並 搶走救護車逃逸，最後遭警方攔獲。 （記者王俊忠攝、民眾提供）

台南市南區新樂路一處透天民宅，昨近午驚傳縱火砍人案！八十三歲辛姓老翁到該宅一樓潑汽油縱火燒鐵門，並拿斧頭砍傷黃姓小姨子頭部；消防人員到場救災時，一名義消與一名消防救護員也先後遭辛翁砍傷，三名傷者送醫急救。辛翁還開走一輛救護車，在南區南功街一棟大樓地下停車場被警方攔獲制伏，依公共危險、強盜、殺人未遂、妨害公務、毀損等五項罪名法辦並建請檢方聲押。

據了解，遭砍傷的五十多歲黃姓婦人是辛翁的小姨子，黃婦頭部有撕裂傷、雙腳因跌倒擦傷；先到場的義消陳科文與消防救護員王奕翔也先後遭辛翁拿斧頭砍傷頭部，陳科文傷勢較重些，三人都送醫急救，消防局長楊宗林到醫院關心兩名消防人員的傷勢。警方表示三名傷者意識清楚，沒有生命危險。

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據黃婦家人透露與警方調查，辛翁疑因小姨子要賣房，並偕辛翁妻子（小姨子的胞姊）移民國外。他在南區的住處也是小姨子名下房產，擔心小姨子賣屋移民無處居住、夫妻被迫拆散。

昨近午，辛翁騎機車拿斧頭及汽油瓶到新樂路小姨子住處興師問罪，先與黃婦發生爭吵，接著在黃婦住家大門潑汽油縱火，黃婦大喊救命並被辛翁拿斧頭砍傷頭部，有路人發現該宅失火，即報警前往救災，消防局一一九獲報現場有人持凶器，請到場的消防員注意安全，不料先趕到場的義消陳科文與救護員王奕翔也相繼遭辛翁砍傷頭部。黃婦怨說，平時對姊夫那麼好，沒想到他恩將仇報。

辛翁趁機把王奕翔搭乘的救護車搶開走，獲報到場的南市警六分局員警駕車尾隨辛翁駕駛的救護車，一路跟到南區南功街一處大樓地下停車場，員警喝令辛翁下車，辛翁拿著斧頭下車拒捕、朝員警揮砍，員警分別持警棍揮打辛翁手上斧頭、不斷喝令大喊「刀放下，我要開槍了！」並對辛噴灑辣椒水，最後一擁而上壓制逮捕辛嫌。

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