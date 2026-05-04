竹科工程師投資股票 遭詐2518萬

竹科張姓工程師誤信假投資詐騙，面交款項共遭騙2518萬元，車手闕女遭判刑1年4月。（資料照）

女車手被逮 檢方求刑4年 法官判1年4月

新竹科學園區張姓工程師誤信詐騙集團股票投資騙術，下載APP後多次在竹科外超商面交投資款項給詐團車手，總計受騙二五一八萬元，新竹地院將其中車手闕女判刑一年四月。

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法官調查，詐欺集團成員先於前年八月起在LINE以「國際投資公司」為暱稱，向竹科張姓工程師佯稱透過操作「富崴國際投資」APP為股票投資獲利等語，致張男受騙，依詐騙集團成員指示操作下載該APP投資股票，並與詐騙集團成員多次約在竹科外的超商面交投資款項。

詐騙集團成員指示闕女等六人持電子檔案，前往便利商店或影印店列印存款憑證及工作證，再指示六人持工作證、存款憑證向張男收取現金，旋即將款項交給詐騙集團上游成員，以隱匿犯罪所得去向。張男從前年八月至十二月止，總計遭詐騙二五一八萬元。除了闕女之外，其餘車手正由檢警追查到案當中。

檢方審酌闕女並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆取得不法利益而加入詐欺集團擔任車手，其行為足以使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融秩序，殊值譴責，且被害人遭詐總金額超過兩千五百萬元，犯罪所生損害嚴重，對闕女具體求刑四年以上有期徒刑，以資懲儆。

法官審酌闕女不思循正當途徑獲取財物，參與本案詐欺犯罪集團車手工作，將被害人遭詐騙贓款交付詐欺集團成員，利用一般民眾對於交易秩序的信賴，作為施詐取財手段，進而掩飾或隱匿詐欺贓款，造成被害財產損害，嚴重影響社會治安與交易秩序，依三人以上共同詐欺取財罪判刑一年四月。

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