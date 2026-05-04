人蛇集團恐嚇「不加價推下海」勒索24偷渡犯

海巡署去年四月查獲金財滿八號載運二十四名越南人偷渡來台（右圖），海巡署人員查驗偷渡犯身分（左圖）。（海巡署提供）

水食耗盡無法接駁 改駛台灣近岸遭逮 首謀判6年

海巡署去年四月在澎湖海域查獲宜蘭大溪籍漁船金財滿八號載運二十四名越南人來台偷渡，一人收取新台幣二十五萬元，等到偷渡犯上船出航後，人蛇集團竟恐嚇每人還要再付十五萬元，合計加收三百六十萬元，否則就把人推下海。宜蘭地院審結，將首謀李家豪判刑六年，其他三名被告判處一年二月到四年不等刑期。

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宜蘭漁船與越南仲介組人蛇集團

宜蘭地檢署偵辦本案時，檢察官認定李家豪及其胞弟李家銘、船長羅文君、越籍仲介阮文成、阮文二（通緝中）合組人蛇集團，由兩名仲介在越南招攬無法合法入境，卻想來台工作的男性二十人、女性四人；偵辦過程查出李男等人還冷血威脅「不加價就推下海」，認為集團惡性重大，起訴時對到案的四名被告求處四年到七年不等徒刑。

宜蘭地院判決指出，李家豪與阮文二為牟取不法利益，去年三月初接洽聯繫，由阮男負責在越南仲介欲非法入境台灣謀生的越籍人士，向每名偷渡犯收取二十五萬元費用，同年四月，李家豪指揮李家銘、羅文君駕駛漁船載運越南籍人士偷渡，漁船航行到台灣附近公海，再以小船接駁上岸。

不料，漁船接近台灣時，阮文二未依約定安排小船接駁，李家豪兄弟以籌措小船費用為由，要求船上二十四名越籍人士，每人須再額外支付十五萬元，越籍人士為求安全靠岸登陸，聯繫在台親友匯款到指定帳戶，後因漁船飲用水及食物匱乏、船隻狀況危殆，李家豪捨棄公海接駁，直接駛向台灣近岸港口，航行途中被海巡署查獲。

李家豪坦承意圖營利使外國人非法入國犯行，但否認是首謀，宜蘭地院合議庭審酌相關事證，認為李家豪扮演首謀角色，另外，阮文成付款協助親弟弟偷渡，被列為同案被告。

宜院認為李男共同犯意圖營利使外國人非法入國之首謀罪，處有期徒刑六年，扣案的金財滿八號漁船沒收；李家銘共同犯意圖營利使外國人非法入國罪，處有期徒刑四年；羅文君共同犯意圖營利使外國人非法入國罪，處有期徒刑三年六月；阮文成犯使外國人非法入國罪，處有期徒刑一年二月。

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