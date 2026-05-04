布局5年助學宏願 竟是掏空血汗錢劇本／房仲金童 扮聖人洗白騙倒師生

賴冠翟出席公開活動必戴口罩、帽子，對詢問身分的家長宣稱自己「從新加坡返台、作風低調」。 （家長提供）

曾被視為「房仲金童」的男子賴冠翟，八年前在宜蘭詐欺逾億元，未料交保後銷聲匿跡，賴男逃到恆春後，化身慈善家再詐數千萬。

「他一開始不是來騙錢的，是來當聖人的！」一名參與「領袖高峰會」多年的學校高層，提起化名「沈文」的賴冠翟，對其縝密的「洗白」手法仍感到不寒而慄。這場長達五年的校園滲透，宛如電影《神鬼交鋒》情節，成功利用了偏鄉教育資源的匱乏與人性的信任。

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賴男逃到恆春後，以新加坡律師、房產大亨、建築師等多重身分現身。他深知偏鄉學校渴望社會資源，每週砸重金邀請各行各業名人、專業人士到校演講，甚至安排師生到公務機關參訪，大方出資協助辦活動的慈善形象，迅速在校園建立起地位。當時雖有人懷疑「天下沒白吃的午餐」，但在多數人的讚揚聲中，「沈文」始終受到歡迎。

老師砸近千萬 校長也險上當

直到二〇二三年間，賴男認為時機成熟，開始對熟識的師生、家長「不經意」透露投資機會，宣稱投資一個單位十五萬元，每月可領取現金回饋。一名資深校長透露，當時許多人被高獲利沖昏頭，有老師甚至砸下近千萬；校長苦笑說，當時賴男也鼓吹他投資，所幸他以「家中財務由妻子掌管」婉拒，才未受害。

二〇二四年起，賴嫌進一步以「年邁、要停止計畫」為由，演出功成身退的戲碼，隨即人間蒸發，被害者聯繫不上人，驚覺這場長達五年的「助學宏願」竟是掏空血汗錢的劇本；此時警方也獲報查出他的藏處，逮捕到案。

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小檔案》 房仲金童賴冠翟

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