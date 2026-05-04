八年前詐欺逾億 棄保逃逸 通緝犯化身慈善家 潛伏校園詐數千萬

男子賴冠翟八年前在宜蘭詐欺逾億元，棄保逃逸後潛伏於恆春半島，化名「沈文」大搞校園慈善布局詐騙。（家長提供）

資助偏鄉小學 取得教師家長信任

曾登上財經週刊封面、被視為「房仲金童」的男子賴冠翟，八年前在宜蘭詐欺逾億元，未料交保後消聲匿跡，實則他自取「沈文」化名躲在恆春半島，在當地以慈善家形象資助小學校外活動，在地方上贏得一片好評後，再度招攬假投資，直至假面具被揭發為止，又已吸金數千萬元，涉案情節宛如「台版神鬼交鋒」，全案收押偵辦中。

重施故技招攬假投資 十餘人受害

據悉，恆春地區受害的教師、學生家長等至少十餘人，有人投入高達九百萬元，粗估詐騙金額至少兩千萬元以上，還有不少人因面子問題未報案。一名受害人憤慨表示，看他熱心公益、又廣交名人，才放心地將身家投入，沒想到竟是吸金通緝犯。

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警方調查，現年四十五歲的賴男，首度吸金被宜蘭警方逮捕，潛逃後以「沈文」之名，在恆春自稱新加坡執業律師回台、也是建築師，開始在一所國小舉辦「領袖高峰會」，大力贊助學童戶外體驗，還發願要栽培偏鄉孩子上台大；他甚至透過關係安排師生北上立法院參訪，機關十分歡迎偏鄉小朋友到來，安排時任院長游錫堃與一行人合影。

賴男為免真實身分曝光，出入或拍照都必戴口罩、帽子，對外則說「為善不欲人知」，讓人對其樂善好施又謙虛的態度頗有好感。取得校方與地方信任後，兩年前多開始以「保證獲利」與「建築專業」話術招攬投資，直到台北市警方查出他的通緝犯身分和行藏，南下逮捕為止。

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