女警車禍亡第5天 女大生赴靈堂上香

戴姓女大生（右6）赴女警鄭詠心的靈堂上香致歉，鄭家家屬稱未感受到誠意。家屬目前未原諒，稱全案交由司法釐清。（記者王捷攝）

台南市女警鄭詠心上月廿八日休假騎車外出，遭戴姓女大生騎乘機車從後方追撞，鄭員倒地後遭同向校車輾斃。案發後第五天，肇事的戴女昨天現身鄭員靈堂上香道歉，面對媒體訪問，她與父母全程不發一語。

戴姓女大生是透過友人聯繫鄭家，在父母陪同下前往鄭詠心靈堂上香，她在上香前，先打一一〇報案，外縣市的警察局才轉通報台南警方。

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鄭家家屬接受戴女一家人來上香，但在表達歉意時，戴父原只說祝家屬平安、身體健康，鄭詠心的未婚夫突然情緒潰堤，指著鄭詠心的靈堂照片，向戴父嗆說「你不用講話嗎？」這時戴父才道歉，稱自己「憨慢」教兒。

鄭詠心的大哥、弟弟與大姐看到戴女來上香，全程瞪著戴女，戴女口中喃喃道歉，戴母不發一語，戴父解釋說，他們本來打算事發後隔天就要來。

戴女一家人離去後，鄭家大哥說，戴女前天透過友人聯絡，表達希望能前來上香，但未感受她的誠意，來靈堂上香本是她該做的本分，已無法彌補失去至親的痛楚。大哥數度悲從中來，難過到無法言語，頻頻將頭抬高。他表示，現階段就是將全案交由司法機關調查審理。

​鄭家大姐同樣難掩悲痛。她回憶戴女抵達靈堂的情景，表示看著戴女步入會場，全程有母親緊牽著手，這畫面讓她聯想到逝去的妹妹，如今已經永遠沒有人可以再牽著她的手。

戴家上香後步出靈堂，戴女與父母面對媒體的訪問，全程不發一語，戴女被父母架著一路快步走向停放在外的轎車搭車離去。

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