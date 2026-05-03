大霸尖山九九山莊施工車墜谷 1工人命危

九九山莊施工吊卡昨天原因不明翻覆在大鹿林道旁的五、六十公尺深山谷。（新竹縣府消防局提供）

新竹縣五峰鄉大鹿林道九．二公里處，昨天早上發生大霸尖山九九山莊施工吊掛卡車，不明原因翻落約六十公尺深山谷，車上蕭姓台籍司機和另名越南籍移工雙雙受困，前者腿部骨折，後者髖關節骨折且傷勢嚴重，一度失去生命徵象，經消防人員全力搶救，在送抵醫院時順利恢復呼吸心跳，但狀況仍很危急，事故原因還待調查。

新竹縣政府消防局第二大隊昨天早上十點四十六分獲報立刻會同苗栗縣府消防局共出動六車、十五人搶救。

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其中蕭姓駕駛已自行脫困，越南籍副駕駛則仍困在車內。救援人員進行人命搜救與脫困作業的同時，也緊急評估傷患狀況以做緊急處置。發現蕭男雖腿部骨折，但意識清楚、生命徵象穩定，可是年約四十歲的越南移工，卻疑因髖關節骨折且受困過久狀況危急，送醫途中一度失去生命徵象，救護人員在迂迴的山路中不放棄，繼續搶救，終於順利在抵達醫院後恢復他的心跳和呼吸。

九九山莊位於海拔約二七〇〇公尺，是攀登大霸尖山途中最重要的山屋。三月底由雪霸國家公園管理處發包，針對現有老舊建物進行主體結構安全性的提升，把山屋群分期拆除與重建修整木結構，也把鐵皮蒙古包拆卸重組，預計二〇二八年底完工，期間仍提供山友住宿服務，只是床位減半供應。

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