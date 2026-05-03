詐團黑吃黑當街擄人 「機警」攔停救下

員警機警以「開車使用手機」為由攔停轎車，在20分鐘內於水舞會場前成功救出肉票並緝獲三名嫌犯。（記者鄭景議翻攝）

梁姓詐騙集團取款車手前晚在新北市新店區中央路剛完成面交，得手一百二十八萬元現金，未料隨即遭到潘姓與李姓男子當街強押上車「黑吃黑」。新北市警局新店分局獲報立即啟動攔截圍捕，碧潭水舞季開幕人潮眾多，員警機警以「開車使用手機」為由攔停嫌犯轎車，在二十分鐘內於水舞會場前成功救出肉票，並緝獲三名嫌犯，依法移送檢方偵辦。

警方調查，七十二歲的顧姓老翁在網路上點擊廣告後加入詐團設置的飆股Line群，受到群組中各個「老師」、「理財專員」的影響，前一次就已拿出三十萬元現金，交由偽裝成理財專員的車手，前日再度在美河市一帶，將一百二十八萬元交付五十三歲的梁姓車手。未料，梁男剛取款沒多久，就被潘、李兩男衝出來強押上車。

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警方獲報發生當街擄人案後，啟動攔截圍捕，在水舞會場旁的北宜路一段二十八號發現目標車輛，當時正值碧潭水舞季盛大開幕首日，北宜路一段周邊人車川流不息，為不驚動嫌犯並確保被擄人質安全，員警靈機一動，故意以駕駛開車使用手機為由趨前攔查。

潘、李兩人誤以為只是單純交通違規而放鬆戒心停靠路邊，員警見狀隨即會同支援警力一擁而上，迅速將車內三人全數控制。

警方進一步查證身分發現，遭綁架的梁男是一名詐團車手，其行蹤被潘男與李男事先掌握，進而黑吃黑；警方除救出梁男，也當場查扣作案用的假工作證、收款憑證以及一百二十八萬元贓款。警方訊後將潘、李兩男依妨害自由及詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦；至於梁男雖然身為被害人，但因其車手身分明確，亦同步依詐欺罪嫌送辦。

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