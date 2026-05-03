北市狼師賠錢拚免關 踢鐵板

台北市某國小王姓代理教師被控假借游泳特訓，猥褻4名年僅9歲的女童，其中3人拒絕和解，法院判王須入監服刑1年4月。（示意圖，資料照）

童年惡夢 成年勇敢揭發 ３女拒和解 要他入獄

台北市某國小王姓代理教師遭控於任職期間，利用游泳課教學之便，假借「特訓」名義，對四名當時年僅九、十歲的女童伸出魔爪，被害人在成年後勇敢站出來揭發王男的犯行。台北地院審理時，王男雖當庭備妥現金，開出「每人賠償六十萬元」的賠償方案，試圖換取和解與緩刑，但遭到其中三名被害人拒絕，法官依王男犯三個「對於未滿十四歲女子為猥褻罪」，合併判處一年四月徒刑；另獲原諒的一罪則判刑六月。

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利用游泳課伸狼爪

判決指出，王姓代理老師被控於二〇〇五至二〇〇八年間，在台北市某國小擔任游泳課代理教師期間，利用游泳課下課、其他同學離開後，要求四名當時年僅九、十歲的女童留下來，以要教導「水中悶氣」、「水中韻律呼吸」等泳技，要求女童扶泳池邊站立，隨後站在女童身後，以身體正面緊貼女童背部，並隔著泳褲磨蹭女童的私密部位，四名女童因年幼且畏懼老師權威，僅能隱忍屈從。

其中，一名被害人在成年後勇敢站出來揭發王男的犯行，她心碎控訴，當時年僅九歲，在泳池內被王命令「不要動」，並貼身磨蹭她下體，那種被侵犯的噁心感至今難忘。法官審理時，王男坦承犯行，寫悔過書、道歉信給對方，與其中一名被害人達成調解後，提出願賠償另三名被害人每人各六十萬元、總計一百八十萬元的方案以求和解，但並未換來原諒，三名被害人一致請求法官從重量刑。

猥褻判一年四月 不准緩刑

法官審理後認為，王男為了滿足一己私慾，利用師生信任、戕害幼女身心健全發展，若給予緩刑，難收矯正嚇阻效果，因此對於王男當年猥褻三名女童的犯行，各判處八月徒刑，合併判應執行一年四月徒刑；至於，獲得被害人原諒的部分，則判處六月徒刑，得易科罰金十八萬元。可上訴。

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