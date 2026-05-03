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    首頁 > 社會

    人行道突然沒了 高市府著手改善

    2026/05/03 05:30 記者洪定宏、黃良傑／高雄報導
    高市左營區軍校路180巷北邊的店家，門口沒有紅磚人行道，常見汽機車（左）紅線違停。（記者洪定宏攝）

    高市左營區軍校路180巷北邊的店家，門口沒有紅磚人行道，常見汽機車（左）紅線違停。（記者洪定宏攝）

    高雄市左營區軍校路驚傳兩死三傷的重大車禍，外界議論死傷的三名行人，疑似因多個店家門口堆放雜物及違停汽車，被迫走在慢車道而遭轎車衝撞，家屬要求追究部分店家或屋主責任，檢警已先將違停的兩名汽車車主或駕駛人列為過失致死罪被告偵辦，市府會勘後決定設置人行道。

    記者走訪案發現場發現，以軍校路一百八十巷為界，南端左營國中的圍牆旁設有紅磚人行道，但北端約一百公尺沒有紅磚人行道，成為劉女一家三口轉往慢車道的關鍵，但部分店家聲稱不知為何市府數十年沒有規劃人行道，其中兩戶空屋更在門口堆放雜物，昨天被警方通知要求限期清除。

    另外，該路段有多家飲料店、餐飲店等，雖設有路邊汽機車停車格，但許多駕駛人為了方便購物或用餐，違規停在路邊紅線。

    這起意外讓高雄「行人地獄」的批判聲再起，交通局昨天中午緊急邀集工務局、警方與進學里里長曹順雄會勘，初步決定由交通局辦理軍校路車道瘦身，加寬分向限制線等，以避免用路人違停，並降低車速；事故地點長期規劃將增設人行道、加強照明；警察局加強人行道違規停車及測速取締。

    里長曹順雄表示，部分店家門口不是標準人行道，應為「騎樓退縮地」，呼籲市府解決相關問題。市府工務局解釋，「騎樓退縮地」雖是私人地，但仍須符合公共利益，保持通行順暢。

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