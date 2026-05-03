1家3口被迫走慢車道 遭疲勞駕駛撞飛 2死1重傷

黃姓工程師開車衝撞3名行人、雙載的騎機車母女及路邊汽機車。釀2死1重傷2輕傷。（記者洪定宏翻攝）

41歲工程師 連環撞人車

黃姓婦女、劉姓女兒及張姓女婿三人前天傍晚步行高雄市左營區軍校路，突然遭四十一歲黃姓工程師開車衝撞，造成黃婦及女婿死亡、女兒重傷，另黃男的車子也波及一對騎機車的母女及路邊汽機車。這起意外，除了黃男是釀禍主因，外界也質疑當地店家門口堆放雜物及汽機車違停，阻礙行人通行，被迫走慢車道，檢警也將一併調查過失致死責任。

兩違停車 涉過失致死

警方昨天依過失致死罪嫌將黃男移送法辦，檢方訊後諭知無保請回、限制住居。面對媒體質問肇事原因，雖然黃男沒有酒駕或毒駕，但始終不發一語，沒有公開道歉。另受波及的卅五歲黃姓機車女騎士及其六十三歲楊姓母親輕傷已出院。

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據了解，四十三歲的劉女是彰化縣人，與同齡的張姓夫婿住雲林，前天夫妻倆偕同六十八歲母親黃婦到高雄市左營區軍校路某診所回診，三人前天傍晚六點多徒步前往診所途中遇到這起事故，黃婦及張姓女婿送醫搶救不治，劉姓女兒重傷在加護病房治療，親屬接獲警方通知漏夜南下，悲痛欲絕。

看診遇死劫 目睹母、夫亡

肇事的黃姓工程師案發時開轎車載妻子與二歲小孩到高雄大賣場購物，返回楠梓區住處途中，自稱突然暈眩不舒服且疑似疲勞駕駛，先撞到路邊兩輛違停汽車，再衝撞徒步的劉女一家三口，又撞到共乘機車的黃女及母親。

從監視器畫面可見，黃男駕駛的白色轎車速度頗快，軍校路速限五十公里，黃男有無超速尚待勘驗，確切肇事原因由交通大隊分析研判。

堆雜物影響通行 也要到案

劉女一家三口原本走在軍校路左營國中圍牆旁的紅磚人行道，走近軍校路一百八十巷口前，三人轉往慢車道行走，隨即遭到疾駛而來的轎車從背後衝撞，引發外界檢討當地店家門口堆放雜物及汽機車違停，阻礙徒步者通行。

檢警已先將兩部違停的汽車車主或駕駛人列為過失致死嫌疑人，死者家屬也要求追究門口堆放雜物的店家或屋主，警方已開始逐一通知相關人員到案說明；但有店家喊冤，當時門口空間尚可通行，整起意外最該譴責的是肇事者。

高雄市交通局表示，根據警方初步調查，該起車禍案疑因駕駛人疲勞駕駛失控所致，提醒疲勞駕駛的危險性不亞於酒駕，已請警察局針對未禮讓行人、違停影響行人通行與影響通行視距，加強執法，還路於民。

張男（左圖，前排右）、劉女（左圖，後排右）、黃婦（左圖，後排左）原走在紅磚人行道，在高市左營區軍校路軍校路180巷口轉往慢車道（右圖）。（記者洪定宏翻攝）

黃姓工程師駕車高速衝撞行人及汽機車，警追查是否超速。 （記者洪定宏翻攝）

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