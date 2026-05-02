撞女警的女大生行車紀錄畫面外流／涉偵查不公開 警追查「半張臉、細手指」

戴姓女大生追撞間接導致休假女警鄭詠心身亡，但案發時因先看車損也未公開道歉，遭肉搜。警方呼籲網友理性，避免衍生出逾法行為。（民眾提供）

女警鄭詠心死亡車禍出現案外案，鄭女家屬提供戴姓女大生視角的行車紀錄器翻攝畫面給媒體，由於偵查中相關畫面流出，恐涉及違反偵查不公開規定，警方緊急調查影片流出的可能原因；轄區台南市警第三分局昨天表示，該分局絕未洩密。

南市警三分局強調未洩密

從流出的影像中發現，有雙「纖細手指」手持手機，翻拍戴女的行車紀錄器，畫面角落有露出戴口罩的半張臉，警方內部緊急調查相關特徵。

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上月廿八日，鄭詠心騎機車遭戴姓女大生疑因煞車不及自後撞倒，再遭後方南英工商的校車輾斃，引起鄭家家屬憤慨，提供從戴女機車行車紀錄器拍攝撞擊瞬間的翻攝影片。

畫面曝光後引起警方內部緊張，因車禍當事人都能看相關影像，但嚴格禁止翻拍，除擔心翻拍會造成另一方的檢舉、投訴外，如果面臨台南地檢署或是上級單位調查，一旦有警職人員被認定違反偵查不公開規定，後果嚴重。案發地第三分局，第一時間展開內部清查後，回報上級該分局絕無洩密情事。

有基層員警表示，揭露真相與偵查不公開的界線在哪？始終是個問題，過去台南發生警員因為疏失，把死亡車禍影像傳給媒體，檢察官堅持法辦該員警，該警差點丟了飯碗，最後是分局長帶著警員向檢察官再三道歉，才終於平息。

台南市長黃偉哲昨弔祭受害女警鄭詠心，他說，不解為何肇事者當下只關心車損，而未關心被害者，希望肇事人能好好處理發生的憾事，市府與警察局也會全力協助家屬。

由於戴女肇事後的作為，引發不少網友不滿，對其展開肉搜；警方呼籲網友理性，避免衍生出逾法行為。

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