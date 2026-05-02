獨吞亡母房產 判吐回還判刑

張姓女子假借要辦理母親遺產中的定存單解約，向2名姊妹索取印鑑章後，偽造「遺產分割協議書」，將母留下的房產登記在自己名下，被法院判處4月徒刑。（記者林嘉東攝）

假辦存款解約 騙走手足印鑑 偽造遺產分割協議書

基隆市張姓女子在母親過世後，被控假借辦理母親遺產中的定存單解約，向兩名姊妹索取印鑑章及印鑑證明，再偽造「遺產分割協議書」，將母留下的雲林房產過戶至自己名下。基隆地院認定張女觸犯行使偽造私文書罪，將她判刑四月，並沒收該不動產的不實登記。

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判決指出，張女母親於二〇一六年過世後，留下雲林縣土地、建物等合計數百萬元遺產，應由張女及其手足共四人共同繼承。張女明知未取得其餘兄弟姊妹同意，卻向姊、妹謊稱要辦理母親名下的定期存款解約手續，騙取兩人交付身分證、印鑑章及印鑑證明後，擅自製作「遺產分割協議書」，在繼承人欄位偽簽姊妹姓名並盜蓋印章，營造全體繼承人皆同意由其獨得房產的假象，再持該偽造協議書向地政事務所辦理過戶。

隔年兄亡 私吞行徑才曝光

直到隔年辦理胞兄喪事時，張女提及「哥哥同意把房子過戶給我了」，姊妹追查後才發現母親房產早已被張女私吞，憤而提告。法庭審理時，張女否認犯行，辯稱七年前與姊妹一起地政事務所辦理過戶，胞兄也口頭答應，要求法院調閱當年地政事務所監視畫面以示清白。

但法官認為，監視錄影早已過保存期限，張女顯是以不可能調查的證據作為脫罪之詞，且該協議書簽名與張女筆跡相似，張女在偵訊時對「誰簽的名」說詞反覆；此外，張女與姊妹間對於遺產中的存款尚且要求平分，沒道理無條件將不動產由張女獨得，因此認為張女謀取私利，損害姊妹繼承權益，判處四月徒刑、得易科罰金十二萬元，並沒收該筆不動產的不實登記，房產將回復為全體繼承人共有狀態。

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