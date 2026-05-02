讓嬰趴睡蓋被窒息亡 母錯誤照顧判拘

表格

在旁陪睡 醒來驚見兒臉色發紫 送醫救不回

錯誤的照顧讓孩子枉送一命！一名江姓女子照顧年僅四個月兒子時，讓他以趴睡姿勢躺在成人床墊上，還替他蓋上棉被，自己陪在一旁入睡，不料幾個小時後醒來，驚見兒子臉色發紫，報案送醫仍救不回。台中地院認定江女照顧孩子有疏失，依過失致死罪判處拘役五十日。

請繼續往下閱讀...

醫：嬰別趴睡、勿共睡

小兒科醫師施勝桓指出，趴睡窒息常出現在三、四個月內的月齡嬰兒，提醒一歲前嬰兒不要趴睡，並避免與父母共睡，建議嬰兒睡姿應以仰睡較佳，睡眠環境避免過熱，勿穿著太多衣物、過度包裹嬰兒，並注意通風，如果剛吃飽，不要馬上躺睡。

江女去年一月在台中市住處照顧四個月大的小兒子，讓孩子以趴睡姿勢睡在成人彈簧床墊上，並蓋上棉被至肩膀附近，隨後自己在旁陪睡。江女入睡數小時後醒來，赫然發現兒子口鼻已被棉被覆蓋，左手還摀住臉部，整張臉發紫，已無明顯反應，嚇得打一一九求救，但男嬰到院前已無呼吸心跳，經院方全力搶救後仍不治。

檢方解剖遺體後認定，男嬰死因為呼吸道阻塞，也就是口鼻遭棉被覆蓋導致窒息，依過失致死罪起訴江女。法院審理指出，男嬰是江女第二個孩子，身為具有正常智識能力的母親，理應知悉嬰幼兒應採仰睡，並避免與大人同床或遭棉被覆蓋口鼻，以防窒息風險，且當時並無不能注意的情形，過失責任明確。不過考量江女是一時失慮痛失至親，加上無前科、素行良好，因此依過失致死罪判處拘役五十日，可易科罰金，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法