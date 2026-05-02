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    首頁 > 社會

    衛生局當天剛訪視 未料仍釀悲劇

    2026/05/02 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南84歲葉婦持刀殺死91歲姊姊，疑伴屍數小時清現場，因有疑點待釐清，並涉滅證等情遭羈押。（記者王捷攝）

    台南84歲葉婦持刀殺死91歲姊姊，疑伴屍數小時清現場，因有疑點待釐清，並涉滅證等情遭羈押。（記者王捷攝）

    已規劃銜接長照服務

    台南市傳出「老老照顧」釀死悲劇，彼此扶持的兩名未婚姊妹，疑因不堪久病、壓力等因素造成遺憾。台南市衛生局指出，四月廿七日接獲照顧者友人通報後，翌日立即啟動專案處理，由照顧管理專員到府訪視評估後展開後續協助，未料廿八日當晚仍發生憾事。

    妹表達先安排姊住院

    衛生局指出，經評估，個案（指九十一歲姊姊）在行動、沐浴及飲食等日常生活功能皆無法自理，屬長照需求等級CMS第七級（嚴重失能），已符合高度照護需求標準，原已規劃銜接長照服務，並啟動服務介入機制，積極協助家庭連結相關資源。當時照顧者也表達，希望先安排住院並聘請看護協助，待出院後再銜接機構喘息服務，整體照護規劃已在進行中。但訪視後不久即發生憾事，令人遺憾與不捨。

    老老照顧 黃偉哲盼接住

    台南市長黃偉哲對此案深表不捨，表示在高齡社會中，「老老照顧」已成為許多家庭面臨的現況，照顧壓力往往在短時間內快速累積，呼籲民眾務必及早善用長照服務資源；另期盼社區鄰里、親友多一分關懷，及時協助轉介，讓長照服務體系能及早介入，接住有需要的家庭，避免憾事發生。

    南市衛生局強調，除政府資源外，社區鄰里與親友的即時關懷同樣關鍵，若能及早發現並通報，有助於長照體系提前介入，減輕照顧壓力，降低憾事發生的可能。

    衛生局提醒，民眾如有長照需求或照顧壓力，可撥打長照專線一九六六，將有專人提供諮詢與申請服務，協助家庭減輕照顧負擔，建立更完善的支持網絡。

    求助專線

    長照專線：1966

    生命線協談專線：1995

    安心專線：1925（依舊愛我）

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