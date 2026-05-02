羈押關鍵：伴屍數小時清現場、供詞遲疑

台南84歲葉婦持刀殺死91歲姊姊，疑伴屍數小時清現場，因有疑點待釐清，並涉滅證等情遭羈押。（中央社）

台南市上月廿八日深夜發生離奇命案，八十四歲葉婦持刀殺死九十一歲胞姊，葉婦供稱是行動不便的胞姊求死，她同意後犯案，但葉婦卻在犯案後伴屍數小時，甚至清理現場，直至隔天凌晨才通知家屬，因其清理現場動作不能排除有滅證的考量，且在警方初步詢問時，葉婦的供詞猶疑，成為她遭收押偵辦的關鍵因素。

姊身體不好 近七年才同住

葉姓姊妹原本未同住，近六、七年來可能因胞姊身體不好，才請妹妹葉婦租電梯公寓同住，案發前一天也才向台南市衛生局申請長照。葉姊的性格內向，雖然里內有日照中心也不想前往，鄰居回憶以往常看見葉姊獨自散步，但近兩個月只偶爾看到她下樓透氣，可能有長達一週未再出門。

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姊四月跌倒 近一週未出門

警方推測這段與外界斷聯的時間，是肇致後來發生命案的關鍵時段，而且警方獲報時，第一時間葉婦並未坦然說明案情，只供稱「姊姊想去死」，遲疑良久才承認是自己持水果刀與菜刀「協助胞姊自殺」，並對犯案細節語帶保留。

​第一時間 未坦然說明案情

台南市警第二分局員警抵達時，發覺葉婦已初步清理過衣物與現場，而從動手到對外聯繫，中間的數小時葉婦獨自伴屍，等到她確認胞姊死亡後，才通知姪子。

葉婦後來說明案情稱，她因個人體力與害怕緣故，持刀分次割劃；對於為何不選擇其他方式，則未多說明。

長照悲歌？衝動？ 待釐清

不過警方也認為，雖然全案有疑點待解，但葉婦和胞姊同住照顧多年，且其姊上月跌倒後，確實生活無法自理，葉婦在照顧壓力下，協助胞姊求死也確有可能。

本案到底是長照悲歌、或一時衝動犯案？有待檢警進一步詳查釐清。

刑法規定，第二七一條殺人罪的刑度為十年以上至死刑；第​二七五條加工自殺罪，有區分規定，若行為人親自動手殺人，可處刑一至七年；若僅提供物質或精神協助讓被害人自戕，刑度為五年以下。

求助專線

長照專線：1966

生命線協談專線：1995

安心專線：1925（依舊愛我）

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