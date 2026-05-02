勾結私菸集團 造假案、假績效 海巡少校洩密、詐獎金 判刑9年4月

海巡署少校偵查員林郁欽被控長期勾結私菸集團，收賄洩露查緝機密，還製造假案件、假績效方式詐領獎金。（資料照）

海巡署偵防分署少校偵查員林郁欽，被控長期勾結私菸集團，不僅收賄洩露查緝機密給對方，還以製造假案件、假績效方式，詐領檢舉及查緝獎金約三三二萬元。彰化地院依貪污等多項罪名將林員判刑七年二月、褫奪公權四年，另有得易科罰金或得易服社會勞動的部分，判處二年二月徒刑，合計判刑九年四月。

收賄洩查緝行動 助集團躲避

警方是在去年三月偵辦一起查緝私菸洩密案時，查出林郁欽（四十歲）與黃姓男子及其妻子（均在逃）經營的私菸集團長期往來密切。彰化地檢署起訴指出，林員自二〇一九年起與黃男暗中合作，多次洩露海巡署、財政部與各地查緝隊的查緝行動，還利用警用系統查詢特定車輛資料，讓集團規避查緝；黃男贈送一輛價值約二百萬元的特斯拉Model Y電動車賄賂林員，林則辯稱該車為自購。

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私菸集團提供人頭 查辦對手

黃男另回報競爭對手資訊，提供街友充當檢舉人頭，供林員製造假案件和假績效，並以「挑案查辦」手法打壓黃男的對手，林員還藉此開出逾四億元的行政罰鍰，詐領檢舉或查緝獎金共三三二萬元。

彰檢聲押林員獲准後，去年七月依違反貪污治罪條例、利用職務機會詐取財物、財產來源不明罪、刑法洩露國防以外秘密等罪將林起訴。彰化地院認定林員犯行重大，貪污等不得易科罰金的部分判刑七年二月，得易科罰金部分判刑一年六月，不得易科罰金但得易服社會勞動部分判刑八月，可上訴。

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