風飛砂幫 柬國設機房詐中國人

新竹地區黑幫「風飛砂」風北會幫派被查獲在柬埔寨成立「老虎機房」，與其他跨國機房共同洗錢。（新竹地檢署提供）

新竹地區黑幫「風飛砂」風北會幫派份子陳冠希，被查獲在柬埔寨成立詐騙機房，與其他跨國機房共同洗錢，同時在台吸收境外面交車手到中國取款，一年金流超過十億新台幣，至少七十九名中國人受騙損失逾億。新竹地院昨以陳男觸犯組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪判處十年八月徒刑、指揮組織犯罪的陳柏宏判九月六月，其他十二名共犯各判兩年到七年不等徒刑。

79人受害 財損逾億

檢警表示，這起橫跨台、柬、中三地的詐團所以曝光，源於檢警先前偵辦另一起詐騙水房案，順藤摸瓜鎖定以卅多歲陳男為首的集團，由陳男於二〇二四年三月出資美金廿萬元，約台幣六百多萬元，發起在柬埔寨成立「老虎機房」，以假檢警手法詐騙中國人。

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檢方調查，「老虎機房」另與「本組機房」、「東北機房」等跨國合作且營收分潤，甚至會「經驗傳承」，由經營較久的機房派員對新機房進行教育訓練。初查有七十九名中國被害人，損失人民幣三千多萬、約台幣一億二七五〇萬。

檢方表示，詐團專業分工縝密。「老虎機房」負責招募台灣人到中國向被害人取款面交，中國水房將詐欺贓款轉為泰達幣，之後經在台水房把泰達幣兌現成台幣，藉此隱匿、收受詐欺所得，以製造金流斷點妨礙司法追查。

主嫌判10年8月

新竹地院昨日宣判，陳冠希犯修正前「詐欺犯罪危害防制條例」第四十三條前段三人以上共犯詐欺取財達五百萬元以上、 刑法三人以上共同詐欺取財罪、發起組織犯罪等，判處有期徒刑十年八月，手機、五八九萬元現金等扣案物沒收、沒入；陳柏宏同犯詐防條例相關規定、指揮組織犯罪等，判處九月六月徒刑，都可上訴。

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