免費出國還包消費／美加運毒澳洲 台美合作逮14人

基隆地檢署與刑事局國際科人員赴美取回以人蔘粉、藍莓粉為外包裝的安非他命毒品證物。（記者邱俊福翻攝）

查扣7千萬安非他命

精品名表買賣商男子程永和，涉嫌勾結美、加地區毒梟，在台籌組跨國運毒集團，以「海外打工、高報酬」招攬成員赴美、加，取得以人蔘粉、藍莓粉為外包裝的安非他命毒品後，放在行李箱內走私澳洲；美國國土安全調查署（HSI）攔阻多起後，與刑事警察局國際科交換情資，至本月一日在台美兩地陸續逮捕程男等十四人到案，美、加共查扣黑市價格近七千萬元的五十三點八公斤安毒，其中程男等七人去年底已被基隆檢方起訴。

在美還沒出境就被捕

國際科調查，二十九歲程男長期在中國上海經營精品名表買賣生意，前年開始透過香港籍友人接觸到美、加販毒集團，雙方展開合作；程男找上在台中開設車行的陳姓友人，替其在台招攬運毒成員，每趟運毒任務，程男會交付二十至二十五萬元給陳，由陳男找二人，每人五萬至十萬元報酬以及包吃住和消費，前往美、加領取毒品，夾帶走私到澳洲。

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前年九月，美國洛杉磯警方查獲台籍王男、張女夾帶安毒出境，隔月舊金山警方又查獲台籍黃男、陳男以相同手法夾帶安毒欲出境前往澳洲，經與國際科交換情資後展開監控；去年八月，警方逮捕幕後操控的程男、陳男等六人，以及被舊金山警方遣返的黃男、陳男二人，同時查扣現金、黃金、加密貨幣及工作手機等贓證物，同時間洛杉磯警方查獲的王男、張女在當地接受司法審理。

全案持續追查，發現除美國外，該集團於前年底也曾派吳姓、張姓女子前往加拿大溫哥華，企圖夾帶十八公斤安毒前往澳洲，遭當地警方查獲後遣返。

國際科日前再將吳、張二女與居中介紹的阮姓、黃姓二男逮捕，移送檢方接續偵辦，查知運毒成員的足跡曾從阿根廷、韓國、泰國返國，不排除部分毒品運往這些國家，持續擴大偵辦中。

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