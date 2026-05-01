雲云董座狠殺技術長 曾志新判無期

曾志新到庭聽判後還押。（資料照）

雲云科技前董事長曾志新與梁姓技術長因工作發生摩擦，曾男去年三月七日預藏主廚刀，在梁男的離職交接會議上刺死梁男。台北地檢署去年六月依殺人罪起訴曾男，移由台北地院國民法官審理，北院上週密集審理，昨天審結，將曾男判處無期徒刑，褫奪公權終身。

雲云科技推出的智慧寶寶攝影機，主要用於監控嬰兒睡眠安全，在嬰兒照護市場中相當知名，但曾男和梁男在工作上產生嫌隙，曾男於去年二月廿六日購買主廚刀後放在公司櫃子。梁男同年三月六日於公司內部群組刊登道別長文，內容談及梁男在雲云科技的種種經歷以及他和曾男的各種摩擦。

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隔天，曾男將主廚刀藏在自己的背心左胸口袋，前往會議室參與梁男的離職交接會議，並在成功要求梁男撤下道別長文後，假借離開會議室，卻在行經梁男背後時，取出主廚刀朝對方頭、背、頸部猛刺至少九刀，梁男送醫不治。

開庭時，曾男主張當時社群上有許多帳號批評公司，影響團隊士氣和投資人意願，致使他身心俱疲，才會衝動犯案。然而，案發前，曾男利用專案經理的角色介入梁男帶領的團隊，透過架空其在團隊中的領導權等方式進行打壓，兩人爭執次數攀升。

另外，由於雲云內部出現霸凌，曾在去年初以「零霸凌」為由召開新春會議，曾男卻在這場會議上公開羞辱梁男，甚至把梁男位置換到他座位旁就近管理，事後更把梁男踢出主管群組，梁男不堪壓力，提出離職。

檢方建請法官判處無期徒刑。曾男律師則表示，曾男與被害人家屬達成和解，盼盡力修復家屬傷痛，具社會賦歸可能性，建請判處十年刑期。

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