北車大廳性侵港女 DNA賴不了

竊盜通緝犯邱勝明9日下午4時在人來人往的台北車站大廳性侵醉女10多分鐘；事後鐵警局加強巡守。（資料照）

台北車站去年十月發生性侵案，四十四歲的通緝犯邱勝明於車站大廳內，公然性侵醉倒的香港籍女性遊客，且持續十分鐘之久，一名馬來西亞籍男大生目擊後報警，邱男被逮，台北地院昨依趁機性交罪將邱男判刑五年二月。

通緝犯邱勝明 判5年2月

受害女性於九月下旬來台旅遊，期間因一個行李遺失，而住在台北車站幾天，也因此結識了包含邱男在內的一些車站街友。去年十月九日，受害女性自掏腰包，請街友們喝酒，孰料邱男竟趁其酒醉狀態下，不顧人潮將其拖至角落性侵得逞。

請繼續往下閱讀...

被害女性直到在醫院驗傷，看到監視器畫面才知道被侵犯；她指稱，邱男曾誇她漂亮，還告白「喜歡妳、想跟妳結婚」，當時認為邱男是開玩笑，還回答「那你去買鑽戒」，沒想到邱男趁她喝醉後性侵，痛批邱男「不是人」。

邱男於警詢時一度承認性侵，但在檢方偵查時辯稱「沒有侵入」，否認乘機性交得逞。但鑑定報告指出，被害女性下體及胸部均有邱男的DNA，檢方也認為被害者仍有意識時，對於邱男的肢體動作有抗拒動作，邱男卻利用被害者酒醉逐漸失去意識後，公然在台北車站大廳犯案，且一度坦承犯行後，又在偵查中改變供詞，犯後態度惡劣，依此求刑七年。

邱男有多起竊盜前科，因兩起竊案被判刑六月，未入監服刑、也未繳交易科罰金而被通緝，檢警將他依性侵罪逮捕後，解送歸案發監執行。台北地檢署去年十月依趁機性交等罪起訴邱男，台北地院昨天審結後判刑，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法