為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北車大廳性侵港女 DNA賴不了

    2026/05/01 05:30 記者翁靖祐／台北報導
    竊盜通緝犯邱勝明9日下午4時在人來人往的台北車站大廳性侵醉女10多分鐘；事後鐵警局加強巡守。（資料照）

    竊盜通緝犯邱勝明9日下午4時在人來人往的台北車站大廳性侵醉女10多分鐘；事後鐵警局加強巡守。（資料照）

    台北車站去年十月發生性侵案，四十四歲的通緝犯邱勝明於車站大廳內，公然性侵醉倒的香港籍女性遊客，且持續十分鐘之久，一名馬來西亞籍男大生目擊後報警，邱男被逮，台北地院昨依趁機性交罪將邱男判刑五年二月。

    通緝犯邱勝明 判5年2月

    受害女性於九月下旬來台旅遊，期間因一個行李遺失，而住在台北車站幾天，也因此結識了包含邱男在內的一些車站街友。去年十月九日，受害女性自掏腰包，請街友們喝酒，孰料邱男竟趁其酒醉狀態下，不顧人潮將其拖至角落性侵得逞。

    被害女性直到在醫院驗傷，看到監視器畫面才知道被侵犯；她指稱，邱男曾誇她漂亮，還告白「喜歡妳、想跟妳結婚」，當時認為邱男是開玩笑，還回答「那你去買鑽戒」，沒想到邱男趁她喝醉後性侵，痛批邱男「不是人」。

    邱男於警詢時一度承認性侵，但在檢方偵查時辯稱「沒有侵入」，否認乘機性交得逞。但鑑定報告指出，被害女性下體及胸部均有邱男的DNA，檢方也認為被害者仍有意識時，對於邱男的肢體動作有抗拒動作，邱男卻利用被害者酒醉逐漸失去意識後，公然在台北車站大廳犯案，且一度坦承犯行後，又在偵查中改變供詞，犯後態度惡劣，依此求刑七年。

    邱男有多起竊盜前科，因兩起竊案被判刑六月，未入監服刑、也未繳交易科罰金而被通緝，檢警將他依性侵罪逮捕後，解送歸案發監執行。台北地檢署去年十月依趁機性交等罪起訴邱男，台北地院昨天審結後判刑，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播