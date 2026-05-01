說好不當婆媳要當母女／女警車禍亡 準婆婆含淚備冥婚

鄭詠心準婆婆（左２）泣訴喜事變喪事。她說，曾承諾不當婆媳當母女，遺憾兩人的緣分僅3年。（記者王捷攝）

訂婚在即

被迫告別人生

台南市女警鄭詠心遭廿歲戴姓女大生追撞跌倒，不幸遭遊覽車輾斃。鄭女的準婆婆說，兒子與鄭詠心原本預訂本月間訂婚，結果一場車禍不但讓兩個家庭的母親心碎，本來要辦的喜事變成喪事，只能含淚準備冥婚；鄭詠心的胞兄強調，會積極提出訴訟，絕不會放過戴女。

準婆婆之前準備訂婚事宜時，曾跟鄭女說，彼此不當婆媳，因為婆媳問題多，她視鄭女為她的第二個女兒，沒想到二人緣分只有短短三年，失去準媳婦讓她悲痛難眠。

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貼心女 照顧化療中母親

鄭女的母親罹病持續化療中，接受化療期間也是由鄭詠心照顧，鄭女還會教兩名姪女跳舞；發生車禍後，姪女聽幼稚園的老師說「阿姨上天堂了」，兩人還懵懵懂懂，只知道永遠看不到阿姨，且從此再也沒辦法教他們跳舞。

遺體遭重創 修復需4天

鄭詠心的遺體受損嚴重，修復預計需三至四天，沒想到​家屬看監視器畫面後，氣得指責戴女事發後只顧自己的機車受損。鄭詠心的胞兄還說，遊覽車駕駛事發後積極聯繫，展現誠意，戴女事後沒道歉，還跑去火鍋店用餐，雖戴父曾致電致意，想帶女兒來上香，但他們認為誠意不足。

沒道歉還吃火鍋 肇事女挨轟

戴女的行為引發眾人不滿，被網民肉搜，戴女緊急關掉社交平台。戴女就讀的崑山科大，學校臉書粉專也被民眾留言灌爆，校方聲明面對生命的消逝，任何文字都難以表達內心的沉痛，理解社會大眾的關注與憤慨，呼籲各界保持冷靜與理性，停止對師生的個資侵害與言語暴力，讓教育回歸教育，司法回歸司法。校方表示，網路大量對該校師生的無差別言論攻擊與個資肉搜，導致許多學生承受巨大心理壓力，校方已開啟專案諮商窗口協助師生。

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