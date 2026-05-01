當詐團車手 取走裝滿現鈔行李箱 灌漿工判刑5年半 3594萬全賠

台中一名劉姓男子，擔任詐欺車手騙走劉女現金，台中地院判刑5年6月，3594萬也要全額賠償。（資料照）

以灌漿為業的劉姓工人，二〇二三年加入詐欺集團擔任車手，詐團以假投資虛擬貨幣手法向劉姓女子騙取三五九四萬元，劉男出面取款時，取走裝滿現鈔的大行李箱交給上游成員。劉男落網後，台中地院將他判刑五年六月；民事部分，法官認為，劉男所為與劉女所受的損害有因果關係，判決全額賠償三五九四萬元。

判決指出，廿二歲劉男於二〇二三年六月間加入暱稱「郭總」的詐騙集團擔任車手，該集團佯稱可透過投資虛擬貨幣獲利，一名劉姓女子誤信，與詐團相約面交。

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假冒虛幣交易專員 收款轉交同夥

法官認定害人損失 須負賠償責任

劉男在「郭總」指示下，同年六月八日假冒虛幣交易專員，搭車前往劉女的台中市住處收走三五九四萬元，並將裝滿現金的大行李箱，轉交給開車來收款的同夥。劉女後來驚覺受騙，報警查獲劉男，刑事部分依三人以上共同詐欺取財罪，將劉男判刑五年六月。

劉女提出附帶民事賠償，中院法官認為，劉男犯案時已廿二歲，擔任工程灌漿工作，並非初出社會，且是智識正常、具備相當工作經驗的人，對於詐騙犯行不能推諉說不知情；劉男對面試者「郭老闆」真實姓名年籍毫無所悉，雙方也未簽立任何書面契約，與一般應徵工作常情不符；劉男對於虛擬貨幣買賣無任何相關知識，卻能輕易拿到三萬五千元月薪，顯與一般行情不符。

法官認定劉男所為對於劉女的損害結果，具有相當因果關係，可認定為共同行為人，須連帶負損害賠償責任，依此判決劉男全額賠償三五九四萬元給被害人，可上訴。

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