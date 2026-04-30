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    首頁 > 社會

    洗錢54億》抄博弈洗錢集團 逮25人9羈押

    2026/04/30 05:30 記者陳建志／台中報導
    台中地檢署偵破鉅額洗錢水房集團，今年2月、4月出動特勤維安人員進行攻堅、搜索。（圖由中檢提供）

    台中地檢署偵破鉅額洗錢水房集團，今年2月、4月出動特勤維安人員進行攻堅、搜索。（圖由中檢提供）

    台中地檢署依據「可疑帳戶預警中心」分析的資料，發現以陳姓男子為首的洗錢水房集團，虛設空殼公司，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再提供給非法博弈業者供賭客入金洗錢，今年發動兩波搜索，逮捕陳男等廿五人，清查後全案洗錢高達五十四億元，依組織犯罪、賭博、鉅額洗錢等罪嫌將陳男等九人聲押禁見獲准。

    台中地檢署表示，接獲情資發現有九家公司疑涉洗錢，經暗中蒐證，發現洗錢水房集團虛設廿五家空殼公司，由集團成員擔任公司負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再將所取得的支付服務提供給非法博弈業者，供賭客入金使用。

    另以「老酒收購」等名義，將賭資轉帳至賭客指定帳戶，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得，初估洗錢總金額高達新台幣五十四億九千萬餘元。

    檢警於今年二月、四月兵分多路搜索廿三處，警示凍結金融帳戶一二八個，查扣不法資金達二五九三萬元，全案查獲陳男等廿五人，涉犯組織犯罪、賭博、鉅額洗錢等罪嫌，因有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅證據之虞，向台中地院聲請羈押禁見陳嫌等九人獲准。

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