大甲媽祖彰化大亂鬥 首惡陳晉楷等5人起訴

大甲媽遶境彰化衝突造成3警受傷，警方逮捕涉案的滋事份子，彰檢依聚眾妨害公務等罪起訴陳晉楷等5人。（警方提供）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境，於本月十八日深夜在彰化市發生暴力鬥毆事件，彰化分局偵查隊長蕭登元等三名警察受傷，彰化地檢署昨天依聚眾妨害公務等罪名，起訴帶頭襲警、目前羈押中的首惡陳晉楷，以及打傷警察眼睛的曾姓現役軍人等五人；鼻樑被打骨折的彰化警分局偵查隊長蕭登元強調，這是正義的伸張。

檢方起訴指出，陳晉楷、柯男以及葉姓兄弟等四人，當天下午五時驅車從台中市大肚區抵彰化市，在路旁領取胸前印有「彩鳳庵」的宮廟衣服，再到彰化縣副議長許原龍服務處用餐後，徒步至案發地「永和堂福德正神廟」。

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現役軍人涉揮拳襲警

媽祖鑾轎深夜十時許抵達案發地，接駕信眾相互推擠，上述四人與現役軍人曾男上前搶轎，葉姓兄弟及柯男叫囂推擠員警，並起鬨慫恿穿著「彩鳳庵」衣服的人推擠警察，警方制止時，陳男重擊偵查隊長蕭登元臉部，導致腦震盪、鼻骨閉鎖性骨折；柯男毆打偵查隊邱姓分隊長致手肘擦傷；曾姓軍人徒手毆打黃姓警員致左眼受傷，並打落邱姓分隊長眼鏡。檢方依刑法的聚眾妨害公務等罪名起訴。

蕭登元強調，警方不容挑戰公權力，這是正義的伸張，明年若有機會再負責媽祖遶境維安，他也義不容辭。

襲警5人穿彩鳳庵衣服 廟方：沒印沒發

至於陳男等人為何穿「彩鳳庵」的衣服？廟方說「不知道」，他們沒有印製衣服，也沒有發放。為何到副議長許原龍服務處用餐？許原龍表示，不認識這些人，這些人害他們揹黑鍋。

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