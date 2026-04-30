身心障礙男跟騷 衛生局：可評估強制送醫

警方逮捕游嫌到案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲區女高中生遭領有身心障礙證明的游姓男子跟蹤，並打傷前往救援的學生外婆和信義里長郭騰芳，游男從二〇二三年迄今，包含本案在內，性騷擾、跟騷成案的就有八件，外界質疑，游男即使被收押，可能兩個月就放出來繼續危害，甚至「馬上會報復性犯案」，是否可「無縫接軌」強制就醫或安置？新北衛生局回應，此案目前偵查中，如果後續有需要，衛生局會與警察局合作強制送醫，由醫療團隊診察後，如果判斷應住院，而該病人不願意住院，將依法進行強制住院程序。

新北市議員彭佳芸、顏蔚慈昨在議會質詢指出，游男過往涉及多件傷害、性騷擾案件，也曾在公共場所長時間盯視小女生，市府是否關注類似高風險個案在涉案前的徵兆？難道非得等到有人受傷才能強制處理？盼衛生局的列管機制在前端就要發揮功效。

請繼續往下閱讀...

副市長朱惕之說，各機關需依法處理，公務員難以逾越法令做出危害當事人權益的事情，此案警方已建請檢方聲請預防性羈押，並強制送醫，至於當事人未來是否有長時間治療需求，需要醫療專業判斷，若有違法情事，警方一定嚴格執法。

衛生局長陳潤秋表示，市府針對此列管個案定期訪視，最近一次為今年二月九日，警察局已將游男列入高風險個案，游男先前也有接受自願性治療。

陳潤秋說，如個案符合社區騷擾等強制送醫要件，就會啟動程序，設有急性精神科別的醫院都是暫時性的安置處所，如評估有長期治療需求，才會送到療養院等機構，新北與台北有相關資源連結，衛生局、社會局、警察局是一體的社會安全網，均密切合作。

新北市婦幼警察隊長劉家次表示，民眾若遇類似案件，第一步就是「跑」，往人潮多的地方如超商、車站或鬧區；最重要是第二步「報警」，無論自己報案或請人協助報案，警力五至十分鐘內必能到場提供保護，警方廿四小時隨叫隨到；行有餘力則可施行第三步「蒐證」，現今人手一機，能夠錄影的為最佳，不管影片再搖晃、不清晰，仍能成為定罪依據之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法