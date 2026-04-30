跟騷男糾纏數年 曾犯8案 又再犯

新北議員李翁月娥（左）陪同受傷里長郭騰芳（黃衣） 出面，呼籲檢方聲押並聲請最長期的保安處分。 （記者吳仁捷攝）

民代怒控法律無法約束 恐報復性犯案

新北市蘆洲區游姓男子長年跟蹤李姓女學生，廿八日更將出面保護的七十二歲外婆及信義里里長打成重傷。市議員李翁月娥昨日陪同家屬與受傷里長出面，痛批現有法律對這名累犯毫無約束力，她呼籲檢方聲押並聲請最長期的保安處分，要求相關單位強制介入治療，以免嫌犯獲釋後再度報復，切勿等到發生悲劇才讓司法正視此問題。

議員促聲請最長期的保安處分

據了解，游嫌患有思覺失調症，已經被新北市衛生局列管為身心障礙個案。過去十年來，他已涉入至少八起跟騷與性騷擾案件，並曾三度入監服刑，分別執行八十天、一二〇天與卅天。

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二〇二四年他再度犯案時，曾在警方介入下被強制送醫治療二個月，但離開療養院後卻又故態復萌。由於游嫌經常未按時服藥，加上衛生單位與社工執行強制就醫時面臨困難，導致其行為越來越難以控制。

李姓女學生的母親聲淚俱下控訴，游男早在兩年前就曾騷擾過女兒姊妹倆，當時甚至強行翻搜書包，並將外婆打到腦震盪。雖然曾有十多名同學共同提告，游嫌卻因證據不足獲不起訴處分。

上週起，這名惡煞又開始在放學路段尾隨愛女，逼得孩子只能隨身攜帶防狼辣椒水自保，母親悲憤指出嫌犯有病就能隨意欺凌婦幼，並痛斥司法制度讓受害者感到無助，不知如何才能終結這長達數年的噩夢，質疑難道要出人命，司法才肯重視？

接獲陳情的市議員李翁月娥指出，即便游嫌被收押，但很有可能兩個月就放出來繼續害人，甚至「馬上會報復性犯案」，她直指目前對游嫌無法可治，希望警方同步向新北地檢聲請保安處分，她也將持續追蹤，要求衛生局、社會局強制介入，安排游嫌強制治療；李翁更直指，仍難以約束不定期吃藥的游嫌不再犯案。

此外，見義勇為而受傷的里長郭騰芳於昨日上午出院，他表示目前斷裂的淚管僅能依靠塑膠支撐管復位，康復機率僅有五十％。若六個月後無法順利接合，恐將面臨終身淚管阻塞、不斷流淚的後遺症，期盼司法能真正保障人民的安全。

游姓男子疑跟蹤女學生，並打傷制止的外婆、里長， 民眾與警方合力壓制送辦。 （記者吳仁捷翻攝）

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