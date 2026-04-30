招攬里長赴中旅遊 撤銷無罪發回二審

中共對台統戰滲透，喬安旅行社負責人蘇惠美等人，招攬里長於二〇二四總統大選前赴中旅遊，涉犯「反滲透法」等罪，高等法院高雄分院去年九月二審改判無罪，高檢署高雄分署提上訴。知情人士透露，最高法院今年四月判決出爐，將原審認定里長帶團赴中接受落地招待的無罪判決撤銷，「發回二審」。

總統大選前赴中接受招待

二〇二三年十一月，廈門市建發國際旅行社入境遊事業部副總經理戴曉輝，透過微信聯繫蘇惠美，以「促進兩岸和諧」為由，請她安排至少三團到廈門進行五天四夜社區交流，中方明確要求成員須包括里長，並負擔交通、食宿。

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最高法院指應有特殊任務

最高法院判決指出，戴曉輝委託蘇惠美招攬的廈門旅遊團，要求「至少三團」，高達廿九人，足見中國官方所投入人力、物力及經費，必然龐大，衡情應負有特殊之任務與目的。

判決指出，每團出遊時間均安排在選舉前夕，由中國廈門官方安排行程及「台辦」人員接待、餐敘。其目的係單純從事兩岸基層社區交流？抑或藉此影響選舉之結果？即有可疑。

原判決就上開疑點，未予調查、釐清，僅因旅遊行程中，只有零星「兩岸一家親」的寒暄，且無人口頭提及在選舉中，要支持或不支持特定政黨、總統候選人等議題，遽認戴委託蘇招攬及安排包括本案旅遊團在內，與本案選舉欠缺對價關係，失之將各項證據割裂而為單獨觀察判斷，已嫌速斷。

原審認定里長帶團赴中接受落地招待之無罪判決撤銷發回。

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