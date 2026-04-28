假清運濫倒海廢》北觀處退休專員涉案 起訴13人

海漂物清運弊案，士檢起訴13人及5家環保公司。（資料照）

交通部觀光署北觀處已退休的專員陳鴻助，任內涉勾結環保業者、地磅站外包監工等十二人，於二〇二〇至二〇二三年間辦理北海岸海漂物清運採購案時，找人頭陪標圍標，地磅站業者配合竄改單據，虛增廢棄物重量以詐領工程款，甚至將海洋廢棄物掩埋於私人土地牟利。士林地檢署昨分別依圖利、違反政府採購法、廢棄物清理法、詐欺取財等罪嫌，起訴陳等十三人及五間環保公司。

士檢調查，已於二〇二三年退休的五十七歲陳鴻助，自二〇〇三年起任職北觀處管理專員，負責海漂物清運等勞務採購業務；五十九歲彭立中曾任北觀處巡查員，後來轉任久欣、嵩昌環保公司。陳男明知彭男違規同時代表兩家公司投標，但陳為了避免流標，仍與之合謀找人頭投標，彭找曹、李、莊、劉、陳男等五個人頭，分別以木和、立凱、晉陽等公司名義陪標，營造多家競爭的假象，助久欣、嵩昌順利得標金山、萬里、石門與基隆等地多件廢清標案。

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起訴指出，北觀處五十三歲劉姓外包監工，負責監督過磅，由於清運費依重量計價，他勾結統豐企業社李男、吳女，以手動修改電腦系統、拔除顯示器電源等方式，虛增廢棄物的重量，製作不實地磅單，劉男未核對重量就簽名放行；陳男審查文件時，雖發現車輛進出磅的時間相距太大，仍指示彭男更改時間、重新黏貼單據，協助業者詐領清運費共五十萬多元。

彭男為了節省處理費，指示四十二歲簡男將清運的漂流木、太空包與塑膠瓶等海洋廢棄物，直接載往王男實際管理的私人土地，王男每月收取五千元，提供土地讓其違法堆置、掩埋廢棄物。

檢調獲報追查這個環環相扣的環保犯罪集團，運用空拍機蒐證與查扣手機LINE對話紀錄，查出環保業者「假清運、真濫倒」真相，昨偵結起訴陳等十三人及五家公司。

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