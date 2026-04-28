網購「種子銀行」種子種大麻 判5年7月

劉男從國外網購大麻種子成功種植及生產大麻葉，被法院判刑5年7月。圖為示意照，非本案大麻。（資料照）

犯私運管制物品進口罪 及製造第二級毒品罪

劉姓男子從國外「種子銀行」網站購買一百顆大麻種子後，成功在屏東租屋處種植生長並生產大麻葉，警方據報當場查扣十四株大麻活株、八十四‧二公克大麻葉及生產設備，劉男辯稱種大麻是為了自用，並非販售；屏東地院認為劉男犯行非輕，依製造第二級毒品等罪，合併判處劉男五年七個月徒刑，可上訴。

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以比特幣從國外網購

劉男以價值台幣七萬五千元的比特幣從國外「種子銀行」網站，向暱稱「ALLEN」之人購入一百顆大麻種子，接著又從多家電商平台購入pH值檢測器、二氧化碳監測儀及有機質複合肥料等種植大麻所需器具。

劉男成功讓大麻發芽長葉後，摘取大麻花、葉，並以自然陰乾方式製成可供施用的大麻葉，屏東警方據報到場查扣大麻植株十四株、乾燥大麻葉一袋、大麻種子一包及上述生產設備。

劉男辯稱，他種大麻純粹是為了自己施用，並非為了販售牟利。

屏東地院認為，劉男刻意從國外購進大麻種子，數量達一百顆，其中十四株成功使大麻發芽長葉並進行乾燥處理，現場查扣乾燥大麻葉淨重八十四.二公克，情節非屬輕微，依製造第二級毒品罪判處有期徒刑五年三個月，又犯私運管制物品進口罪，判處有期徒刑一年，合併應執行有期徒刑五年七個月。

種子銀行 植物界的諾亞方舟

警方指出，國際上公認的「種子銀行」是各國為防止植物物種受自然災害、戰爭或氣候變遷等因素絕種所成立的基因庫，被視為植物界的「諾亞方舟」；而劉男上網交易的「種子銀行」應屬特殊管道的私人網路平台，專門販售或寄賣特殊商品。

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