幣流迴圈 洗錢集團設計的迷蹤陣

層層轉匯示意圖 （美編組製圖）

歷經3任檢察官接手 偵辦近3年終起訴

台北地檢署昨偵結一起幣商淪詐團洗錢案件，加密貨幣交易公司鴻翰創意公司幫詐團將四三九六萬三五五八元的不法金額兌換成泰達幣後以「幣流迴圈」方式隱匿贓款流向。而「幣流迴圈」與「迷蹤陣」是形容不法分子透過虛擬貨幣特性進行洗錢，透過層層轉匯方式製造金流斷點，逃避執法單位追溯金流源頭以及賺取不法利益。

層層轉匯 製造金流斷點躲查緝

詐團車手提領出不法金額後，通常會聽由集團上級指示，將不法金額用於購買加密貨幣，以此加密貨幣交易公司作為「洗錢中心」。後為了掩飾不法金流，詐團和交易所將會簽訂不實的買賣合約，佯裝為正規交易，並還會透過錄影等方式，虛偽完成交易實名制流程，並向調查局洗錢防制處不實申報大額通貨交易，規避執法單位審查。

請繼續往下閱讀...

「幣流迴圈」、「迷蹤陣」就是指詐團成員將加密貨幣的錢包作為洗錢帳戶，把不法金額拆分為數筆小額資金，透過層層轉匯的方式流通於各個錢包之間，並藉此提升檢調單位查緝不法所得源頭的難度。一般來說，檢方在釐清不法金額流向時，只要有超過兩次的金流斷點，偵辦難度就會大幅提升，而「幣流迴圈」、「迷蹤陣」手法出現後，也加大了檢方偵辦洗錢案件的難度，如本案就經歷了三任檢察官接手偵辦，偵查過程更是歷時將近三年之久。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法