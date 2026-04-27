知法犯法 法律系男大生偷拍 二審不給緩刑

法律系男大生，涉在台南一所高中女廁偷拍女學生如廁未遂，高等法院台南分院改判他六月徒刑，不給予緩刑。圖為示意圖與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

就讀大學法律系的吳姓男子，被控潛入台南某高中女廁，拿手機偷拍女學生如廁，因誤觸閃光燈被女學生發現而未遂，一審判刑兩年、緩刑五年，檢方上訴指吳生知法犯法，二審改判他六個月刑、不予緩刑。檢警還查出他於本案之前曾在台南國中會考等場地，另涉偷拍一八四名女性如廁影像（尚未起訴）。

另涉偷拍184名女性如廁影像

判決指出，吳姓男大生於二〇二三年十月廿一日，在台南某高中二樓女廁內，拿手機從廁所擋板下方伸出朝馬桶方向偷拍，受害的女學生當場發現而未遂。其後，檢警前往吳生宿舍搜索，發現手機、記憶卡存有另外一八四名不詳女性的如廁影像。

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台南地院考量他未拍得受害女學生性影像，危害較輕，且認罪及以十萬元與女學生和解，吳生目前仍在學且持續接受治療，一審法官以違反本人意願方法使少年被拍性影像未遂罪對吳生判刑兩年、緩刑五年，並應提供義務勞務與接受性平教育課程。

檢方上訴指吳是法律系大學生、知法犯法，應從重量刑，否則無法遏止再犯，且犯後態度不佳。雖吳男賠償十萬元，但受害女學生未原諒吳，檢方要求法院嚴懲。

另從其他一八四名女性如廁偷拍畫面可見，吳生從二〇二二年十一月起到二〇二三年九月，在台南各高中、大學、補習班女廁、性別友善廁所，事先裝針孔攝影機或拿手機等方式，偷拍女性如廁影像，偷拍時間長達近一年。

台南高分院審理認為，檢方主張吳生曾在二〇二三年五月廿日、廿一日國中會考期間，在台南中西區一所高中偷拍許多穿國中制服的不詳女學生如廁影像，但此相關犯行尚未被起訴，基於無罪推定，應在偵查起訴後再參酌審究。

二審合議庭認為，本案應依拍攝少年性影像未遂罪論處，一審認定有不當，應撤銷改判，考量吳生所為知法犯法，對女學生身心發展有嚴重影響；其偷拍衝動與行為已有三年，診斷罹患相關衝動、情緒障礙症，因其認罪、賠償十萬元，但女學生說不原諒、不同意緩刑，改判刑六個月徒刑，不給予吳生緩刑，此案還可上訴。

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