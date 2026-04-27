交友詐騙 慫恿廚師投資虛幣／警圍捕 車手穿梭車陣狂奔百米被逮

張姓車手見警方，隨即丟棄交易款項及 隨身物品拔腿狂奔，警方追逐百公尺， 壓制逮捕。 （記者陸運鋒翻攝）

詐騙集團透過交友軟體搭訕，待被害人卸下心防後，慫恿投資虛擬貨幣，台北市一名陳姓廚師陸續投入六十萬元，詐團要求再度交付三十八萬元時，陳男妻子驚覺丈夫受騙後報案，大安警分局指派專案小組埋伏，趁張姓車手取款時一擁而上，但他企圖逃逸拔腿狂奔近百公尺，最後仍被壓制逮捕送辦。

警方調查，擔任廚師的六十一歲陳男四月初透過交友軟體結識暱稱叫「阿婷」的網友，對方稱可協助投資虛擬貨幣，並慫恿陳男下載相關投資APP後，將名下六千個泰達幣（約新台幣廿萬元）轉入指定錢包。

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據知，對方還聲稱若想提升帳號等級，藉此獲得更高收益，就必須面交投入更多資金，而陳男信以為真能賺大錢，接著於四月中旬，交付四十萬元給詐騙集團派出的車手，陳妻事後得知丈夫遭詐團洗腦，落入投資虛擬貨幣圈套而報案。

警方指出，陳男與對方相約本月廿一日再度面交卅八萬元，立即指派專案小組尾隨至信義路四段一帶埋伏，待五十一歲張姓車手現身取款時上前盤查，張嫌一見到警方隨即丟棄交易款項及隨身物品，轉身拔腿狂奔，穿梭在車陣中。

警方說，專案小組衝上前追捕約一百公尺左右，大聲喝令「不準動」，最終順利將張嫌壓制在地，上銬逮捕；張嫌辯稱是在網路上找工作，依照公司指示前來取款，並不知情是詐騙行為，警方認為他說詞避重就輕，詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，同時擴大追查有無其他共犯。

警提醒︰一聽、二掛、三查證 防交友詐騙

警方表示，交友詐騙手法已從以往購買點數轉為虛擬貨幣交易，請勿輕信網路話術及點擊不明連結，落實「一聽、二掛、三查證」原則，以免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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