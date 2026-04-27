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    首頁 > 社會

    監獄導師淪車手 損害政府信譽判撤職

    2026/04/27 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    監獄導師淪車手，懲戒法院裁定，嵇男撤職停用2年。（記者吳昇儒攝）

    監獄導師淪車手，懲戒法院裁定，嵇男撤職停用2年。（記者吳昇儒攝）

    原任屏東監獄的嵇姓作業導師竟於去年六月加入詐騙集團，擔任面交車手，加入後隔月被集團派去拿取贓款時被捕，嵇男與被害人調解後，表示願賠償損失，一審法官判處嵇男十一個月徒刑，上訴後獲緩刑三年。法務部依規定將其送交懲戒，懲戒法院近日判嵇男撤職並停止任用兩年。

    檢警調查，張姓被害人因聽信詐騙集團假投資話術，陸續被騙走一二九〇萬元，最後發現無法出金後，報警處理。該集團卻佯稱再支付一五〇萬元後，就可恢復出金。去年七月派嵇男前往張男住處附近取款，當場被埋伏的警方逮捕。

    法官考量嵇男未取得款項，且與對方調解完成，依詐欺罪判處有期徒刑十一個月；嵇男上訴後，獲判緩刑三年，但須支付公庫十萬元，並依約賠償被害人損失，法務部認為，嵇男行為已嚴重損害政府信譽，依公務員懲戒法規定，將他移送懲戒。

    嵇男向法官表示，去年因為車禍，加上因病向服務機關申請事、病假及休假接受治療及復健休養，導致經濟收入銳減，且須負擔交通事故賠償責任，還要扶養近九十歲老母；為減輕家中經濟狀況，才會加入詐騙集團擔任車手，但被抓後坦承犯行，也與被害人和解力求彌補，目前已支付超過三分之一賠償金，自己必須維持一定收入，才能繼續賠償被害人，希望法官從輕量處分。

    法官調查，嵇男共有六次擔任面交車手的紀錄，經手贓款達三七五萬元，直至向張姓被害人取款時被警方逮捕，最後被判刑。

    法官認為，嵇男身為矯正機關人員，豈不知加入詐騙集團擔任收款車手的違法性，該行為嚴重損害公眾對法務人員尊重與執行職務信賴，有懲戒必要。

    法官認定，嵇男加入詐欺犯罪集團，損害機關形象及政府信譽甚鉅，考量其事後態度等表現，判處嵇男撤職並停止任用兩年。

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