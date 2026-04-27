曾在松山站揮拳攻擊婦人／攻擊菲籍女童 惡男恐再犯收押

李男前天在北車攻擊菲籍女 童，法院裁定羈押，鐵警局 同步加強站體維安。 （記者王冠仁翻攝）

四十歲李姓男子前天下午行經台鐵台北車站大廳時，疑因不滿年僅三歲的菲律賓籍女童在周邊跑跳嬉鬧，竟一路尾隨，出腳踢踹，甚至用力踩踏。鐵路警察局獲報後循線逮人，依涉嫌殺人未遂罪嫌移送台北地檢署複訊。檢察官認定李男涉犯傷害罪，且有反覆實施及逃亡之虞，前天深夜向法院聲請羈押。昨日下午，台北地方法院裁定羈押。

檢警調查，一對菲律賓籍夫妻近日帶著三歲女童來台旅遊，前天下午在台鐵台北車站大廳內休息時，女童開心地在大廳玩耍跑跳。李姓男子經過該處時，突然失控，在眾目睽睽下，出腳踢踹女童。

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李男見女童倒地，仍不罷休，竟再向前對女童用力踩踏。鐵路警察局接獲通報，立刻派員趕往現場，循線在西一門外，逮捕行兇的李嫌，並依涉犯傷害等罪，移送台北地檢署偵辦。

警方也查出，此次非李男第一次隨機攻擊，本月十五日晚間，他在松山火車站看到一名女子，也突然衝上去揮拳攻擊。被逮捕時宣稱是被對方擋住去路，才會出手行兇。

據悉，李嫌雖平日居無定所，但非列管街友，近期經常出沒在松山、台北車站等地區，昨日落網時情緒激動，不斷吼叫，還在派出所內大罵三字經，被逮後仍不願交代犯案動機。

出沒松山、北車 非列管街友

檢察官偵訊後，於前日深夜十一時許，認定李男居無定所，且先前已於台鐵松山車站有攻擊婦人的前例，有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。台北地方法院法官昨日下午召開羈押庭，裁定李男羈押。

鐵路警察局也表示，為防範類似事件再次發生，將加強台鐵台北車站一樓大廳、地下一樓捷運連通道，地下二樓月台層、地下三樓捷運連通處等地的巡邏密度。此外，也與站務員及保全員組成訪視關懷小組，若發現站內有異常行為民眾就進行勸導、勸離；結合台鐵人員及線上警力，遇案相互通報、支援，維護車站安全。

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