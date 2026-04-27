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    首頁 > 社會

    卡債解套 律師︰可申請協商、聲請更生

    2026/04/27 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    潘男欠卡債約2萬元，20多年滾成近20萬元，律師指出可透過前置協商、更生或清算等程序處理債務。（資料照）

    潘男欠卡債約2萬元，20多年滾成近20萬元，律師指出可透過前置協商、更生或清算等程序處理債務。（資料照）

    彰化縣潘姓男子廿多年前欠卡債約二萬元，如今滾成近二十萬元，繼承的不動產可能被銀行聲請拍賣償債，律師鄭智文表示，為解決卡債問題，政府於二〇〇八年施行《消費者債務清理條例》，提供專屬自然人的債務清理機制，讓符合「不能清償或有不能清償之虞」的消費者，透過前置協商、更生或清算三階段，合法減輕債務，同時兼顧債權人（銀行）權益。

    鄭智文說，卡債多屬金融機構無擔保債務，如果債權人包含銀行，必須先走「前置協商」階段，債務人可向最大債權金融機構（銀行）提出申請，由雙方共同擬定還款計畫，最長可達十五年（一八〇期），利率最低可降至〇％，每月還款額大幅降低，若三十天內未啟動，或九十天內未成立，可取得不成立證明，直接進入法院程序。

    他說，如果前置協商失敗，債務人可向法院聲請「更生程序」。債務人須提出六年（最長八年）還款計畫，每一至三個月還款一次，法院會審核「盡力清償」原則。例如，扣除扶養親屬的必要生活費用，如果債務人有穩定工作、收入足以支應基本生活且有餘額，法院多會認可還款方案。履行完畢後，如有剩餘債務，原則上免責，信用紀錄雖會註記，但可逐步恢復。

    鄭智文建議，遺產繼承人若是面臨債務，不要逃避，盡快評估遺產與債務的比例，決定是要「限定繼承」，還是「拋棄繼承」。

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