天天來閒聊 鄰長偷錢神情自若

林男打開收銀台行竊，過程被監視器全都錄。（民眾提供）

台中市豐原區一間菸酒行近日發生離譜竊案，嫌犯竟是平日與店家熟識、經常上門泡茶聊天的鄰長，老闆娘原本出於信任讓對方自由進出，未料短短幾分鐘空檔，收銀台現金竟不翼而飛，警方調查後鎖定特定對象，揭開這起「熟人作案」的真相，詢後依竊盜罪移送法辦。

據了解，六十八歲林姓男子擔任鄰長，過去五年幾乎天天到該菸酒行與老闆娘閒聊，建立高度信任關係，廿二日上午十一時許，他如常到店內停留，當時老闆娘進入後方廚房準備餐食，前店一度無人看管，不久，她聽見收銀櫃檯抽屜被打開的聲音，走出查看時，店內只剩林男一人，雖心生疑慮卻未當場揭穿。

請繼續往下閱讀...

待林男離去後，老闆娘立即調閱監視器畫面，赫然發現對方竟趁她不注意，直接打開收銀台抽屜拿取現金，手法熟練，進一步比對後更發現，類似情形早在本月十四日就曾發生，林男已非首次犯案，兩次行竊合計損失約一萬一千元，事件在網路曝光後，不少民眾直呼難以置信，質疑「守護里民的人竟成為下手嫌犯」，據悉，案發後林男曾多次前往店家試圖私下和解，但遭老闆娘拒絕，堅持報警提告。

豐原警分局表示，廿二日接獲報案後立即展開調查，經調閱監視器掌握相關事證，廿三日通知林男到案說明，林男對犯行難以否認，詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法