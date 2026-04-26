射擊街車當樂趣 警逮中市4毒男

警方逮捕涉案4人送辦。（警方提供）

台中市近日接連發生多起家具行及路邊車輛，遭鋼珠彈射擊無差別攻擊案件，引發民眾恐慌，警方成立專案小組追查，鎖定一輛懸掛AB車牌的轎車涉有重嫌，廿四日掌握犯嫌身分與藏匿地點後由特警攻堅逮人，詢後將涉案四人分依槍砲及毒品等罪嫌移送法辦。

台中市警局第五分局廿日接獲報案，北屯區某家具行落地窗及附近一輛轎車車窗遭鋼珠彈射擊毀損，經擴大調閱監視器，發現一輛懸掛AB車牌的轎車涉重嫌，鎖定犯嫌作案車輛及藏身處所後，向台中地院聲請搜索票獲准。

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北屯、大雅 跨區射車輛商家

經查，涉案四名男子平日打零工維生，彼此為毒友關係，長期在潭子區租屋同住，案發當天上午八時許，由三十五歲陳男駕車，載著其餘三人外出兜風，結果冷氣壞了，後座廿九歲吳男熱到搖下車窗，竟手癢持空氣槍對外射擊，先在北屯區朝家具行落地窗與一輛停放路邊轎車開槍，隨後轉往后里區掃射三輛車，再前往大雅區犯案。

未料四人仍未收手，隔日傍晚再度到大雅區對另輛轎車射擊，行徑囂張，專案小組掌握行蹤後，廿四日清晨會同保安大隊特勤中隊前往潭子區攻堅時，當場逮捕抱頭鼠竄的兩名吳姓、王姓及陳姓男子等四人，查扣空氣槍一支、槍枝零組件、鋼珠彈一批，並起出海洛因及依托咪酯菸彈毒品等證物。

空氣槍購自生存遊戲店

警方指出，嫌犯供稱與被害人並無糾紛，純粹為尋求刺激而犯案，空氣槍則購自生存遊戲店，但短短兩天內跨區犯案，雖未造成人員傷亡，但已嚴重影響公共安全，詢後依槍砲、毀損、公共危險及毒品等罪嫌，將四人移送台中地檢署偵辦。

轎車車窗被打成蜘蛛網狀。（警方提供）

無端被鋼珠彈射擊的轎車。（警方提供）

特勤中隊攻堅逮人。（警方提供）

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