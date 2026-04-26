大甲媽回鑾 一級戰區又推擠

有女子自稱在彰化市永樂街遭員警壓制在地（紅圈處），讓頭、眼都受傷。（民眾提供）

「大甲媽」遶境活動，去程在彰化市區發生兩波暴力事件，造成三名警察掛彩，警方隨後逮捕四嫌到案，不料，前天（廿四日）深夜回鑾至彰化市永樂街時，再次爆發接轎團體推擠事端，現場「打落去！打落去！」的叫囂聲不斷，警方組成的機動應變隊「貼身護轎」，在第一時間強勢排除推擠勢力，化解一觸即發的肢體衝突。警方昨天進一步清查鬧事的接轎團體，是否有幫派身分？如有證據，不排除依組織犯罪等罪名偵辦並同步掃黑。

彰化永樂商圈 警方貼身護轎 化解肢體衝突

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這波推擠衝突，也另外引發一名女子，指控在永樂街被員警壓制在地，導致她的頭撞到，她完全不知道為何警方要這樣做；對此，彰化警分局表示，該女子先推擠警察，警察才會反制，將傳喚她說明，並以妨害公務罪嫌偵辦。

彰化警分局說，「大甲媽」回鑾彰化市的「一級戰區」永樂商圈，警方重兵部署並交通管制，鑾轎前天深夜約十一時許，從民族路右轉進永樂街，一進入永樂街，一群身穿黑衣的男子，就發生推擠事端，在人擠人的混亂情況下，又有人在旁邊大喊「打落去！打落去！」，現場情勢超級緊繃。

分局強調，現場機動應變隊立刻發現狀況不對，強勢把推擠的黑衣男圍起來，立即把人拉開進行區隔，在第一時間化解危機，未讓推擠等衝突繼續擴大。

彰化警分局表示，護轎警力即時發揮維安功能，讓現場未發生暴力衝突，維持回鑾秩序。針對現場叫囂或企圖滋事部分，如蒐證有違法情事，將全部依法究辦。

去程、回程皆發生 將清查接轎團體背後身分

警方強調，今年「大甲媽」遶境在去程、回程，都有接轎團體的推擠或是肢體衝突，將會進一步清查這些接轎團體，是否有幫派身分？幕後是誰指使？是否藉宗教活動滋事，在現場鼓動作亂或製造紛爭？將根據蒐證結果偵辦並同步掃黑。

本月十八日深夜至十九日清晨，「大甲媽」去程中，在彰化市的自強路與三民路爆發兩起暴力事件，彰化警分局偵查隊長蕭登元被打斷鼻樑，警方逮捕施暴的陳男等四名嫌犯。

大甲媽回鑾進入一級戰區的彰化市永樂街，當從民族路右轉進入時，接轎團體發生推擠，機動應變隊立即拉開化解。（民眾提供）

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