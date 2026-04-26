二寶出生 房租待繳 德州撲克冠軍 搶銀行拚拚看

涉嫌強盜中國信託忠孝分行的嫌犯林勇秀。（取自臉書）

三十一歲男子林勇秀前天下午持玩具槍闖入台北市大安區中國信託銀行搶劫千萬，被迅速趕來的大安分局警方壓制逮捕。林男與妻子育有兩子，曾是國內德州撲克大賽的冠軍選手，創業失敗積欠高達七百萬元債務，雖靠著妻子陸續還清，但仍面臨小孩出生及房租等經濟壓力，他向警方供稱犯案全憑一股衝動，認為要「拚拚看」，就決定朝住家附近的銀行下手，事先甚至未經場勘。

林勇秀稱經濟壓力 一時衝動

據了解，林男過去主要從事餐飲業，對廚藝與經營頗具自信，幾年前決定投入積蓄自行創業。然而，當時他疑似急功近利，在尚未取得相關執照前，就投入巨資進行裝潢，沒想到最後營業執照因故未能通過，餐廳還沒開幕就宣告倒閉，林男也揹負了七百萬元沈重債務。

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投資餐廳慘賠 開賭場被抄

林男在創業失敗後的這幾年，生活過得並不順遂，沒有正當工作，妻子努力工作幫他還債，本已還到剩不到一百萬元，卻因為去年第二個孩子出生，租房費用、奶粉錢與債務餘額形成沉重負擔。為了快速翻身，林男開始經營麻將賭場，上個月就被轄區敦化南路派出所循線查緝並當場抄掉據點。

搶銀行未場勘 犯案過程陽春

警方調閱監視器畫面發現，林男行搶當天獨自從住處走出來，手裡拖著二十八吋大的行李箱，徒步五分鐘前往銀行，到銀行前有在門口徘徊觀察，但他犯案前未經場勘，犯案後也無共犯接應，整個犯案過程可說是相當陽春。

偵訊期間，林男主動向警方提出希望能見一見年幼的孩子。警方為求偵辦順利並解除其心防，特別利用前往林男租住處進行搜索的時機，讓他探視孩子，警方全案訊後將林男移送台北地檢署，檢察官昨晚依涉犯加重強盜等罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。

涉嫌強盜中國信託忠孝分行的嫌犯林勇秀被收押禁見。（記者鄭景議攝）

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