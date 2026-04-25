竹北健身教練虐童案／責推潛逃者 教練被求刑6年

葉姓教練將虐童責任都推給棄保潛逃的負責人葉展皓（見圖）。（取自健身網頁IG）

新竹縣竹北市一家健身工作室爆發震驚社會的虐童案，負責人葉展皓與葉姓、鍾姓教練，涉嫌長期對一對年幼姊弟施以綑綁、毆打，拍攝影片取樂，甚至將其丟包路邊任其追車拖行。新竹地院昨天辯論終結，葉展皓已潛逃出境未到庭，另名葉姓教練雖當庭道歉，卻堅稱「非故意」，遭檢察官痛批毫無悔意、將責任推卸給潛逃者，建請法官重判六年有期徒刑且不予緩刑。

檢警調查，本案起源於二〇二四年間，一名單親母親因工作忙碌，將不到一對五歲的姊弟委託葉展皓與另名葉姓教練照顧。

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沒想到，兩名教練竟在工作室內對姊弟倆體罰，強迫其長時間進行「平板支撐」，甚至將受虐過程拍攝影片分享取樂。

同年九月下旬，兩名葉姓教練與鍾姓教練共同將姊弟帶往偏僻山區，將年僅數歲的女童綑綁樹上毆打，並徒手重擊男童腹部與胸部；姊弟倆在黑暗山林中驚恐哭喊，三人卻以戲謔態度視之。

甚至同年十月某日，兩名葉男載姊弟出門，竟將年幼的弟弟單獨遺棄在路邊，載姊姊加速離去。男童在驚恐下，本能地拉住車門把手試圖上車，卻遭車輛加速拖行，導致生殖器嚴重挫傷及全身多處撕裂傷。男童傷重送醫，醫護通報才揭發這起人間煉獄。

庭訊中，葉姓教練承認部分事實及向家屬道歉，但辯稱行為是受已經潛逃的負責人葉展皓指使，自己是因為畏懼才會配合；鍾姓教練則全盤推諉，聲稱自己僅是「過失幫助犯」。

檢察官陳述指出，葉姓教練至今仍將責任推給不在場的葉展皓，未曾主動報警或通知家長，顯見其犯後態度極其惡劣，建議法院針對葉男判刑六年；鍾姓教練依共同正犯論處，建請判刑一年六月。

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