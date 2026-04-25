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    首頁 > 社會

    5青年動歪腦 高鐵退票洗走26萬

    2026/04/25 05:30 記者李文德／雲林報導
    雲林地檢署組成專案小組，查出林男為首的5人詐欺洗錢集團利用高鐵退票機制，將約26萬元贓款洗成現金，全案偵結起訴求刑至少2年。（雲林地檢署提供）

    雲林地檢署組成專案小組，查出林男為首的5人詐欺洗錢集團利用高鐵退票機制，將約26萬元贓款洗成現金，全案偵結起訴求刑至少2年。（雲林地檢署提供）

    雲林地檢署偵辦外籍車手用高鐵退票系統洗錢案件，進一步查獲以林姓男子為首的五人詐欺洗錢集團，以退票機制，將約廿六萬元贓款洗成現金，全案昨日偵查終結，檢方依詐欺、洗錢等罪起訴，更痛斥五人正值青年卻不思正途，具體求刑至少兩年。

    全被起訴 求刑至少兩年

    此案由雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮，與刑事警察局偵查第六大隊、彰化縣警局員林分局等成立專案小組，去年六月破獲以廿三歲林男為首、十九歲賴男、兩名林男及廿一歲林男組成的洗錢詐欺集團。

    檢方查出，林男等人在IG、臉書散布中獎通知、網購實名認證、網購人民幣等虛假訊息，透過個人名義申辦高鐵訂票會員，一次性大量購買三至四十張的南港至左營商務艙車票，待取得付款QR Code後，誘使八名被害人操作「台灣PAY」掃碼付款，後該集團再分散至雲林、苗栗、板橋、桃園、台中等高鐵站臨櫃辦理退票，將贓款洗成現金。

    居然還想退機票洗錢

    檢方表示，該集團詐得廿六萬元，且偵辦過程發現，該集團還曾研議利用「購買機票後退票」方式洗錢，但考量機場據點較少且安檢與身分查驗嚴密而作罷。全案依組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪起訴。

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