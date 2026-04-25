住處出發 徒步200公尺搶銀行

二樓行員及民眾透過垂降設備逃生。（林育名提供）

蒙面煞喊：誰最大 槍抵女經理頭 要出納去金庫搬錢

涉嫌持假槍搶銀行的男子林勇秀，疑似模仿電影情節，選在昨天下午陣雨不斷的時段，穿著深藍色雨衣、雨鞋、短褲，並用黑色頭套蒙住眼睛以下的臉部，闖進台北市大安區忠孝東路四段的中國信託忠孝分行，得手一千萬元裝進行李箱欲離去時，迅速趕來的轄區大安警分局敦化南路派出所截斷他的脫逃路，林被迫與對警對峙，敦南所所長呂政隆與林男談判的十五分鐘過程中，林緊張不慎扣下扳機，結果出現的是鋼珠落地聲，被警識破是拿空氣槍當真槍犯案，黯然落網。

請繼續往下閱讀...

誤扣板機掉鋼珠 警識破假槍

林男打劫過程，連講話都像電影台詞，他當時一到銀行，就拿槍對著保全胸口喊「手機都拿出來放地上，快點」，接著又喊「我不想浪費大家時間，我也沒有想傷人」，行員驚覺遇搶匪，高舉雙手及交出手機後，被趕到櫃台原地蹲下。

二樓見異狀 鎖門垂降逃

林接著詢問「誰最大」，分行余姓女經理表示自己是經理，林將槍改為抵住余女頭部，要求出納去金庫「把錢裝滿這個行李箱」。此時，部分在銀行二樓的員工及客戶，發現異狀趕忙將二樓門反鎖，隔壁大樓的保全協助他們使用垂降設備，部分女行員先丟下高跟鞋，再使用垂降設備逃出。

所長呂政隆帶著員警趕抵時，林的行李箱已裝滿現鈔正欲逃，見到警方出現，情緒激動地用槍抵著余女，呂以溫和語氣安撫，避免他行為失控。不過林男仍因緊張而誤扣板機，警方確認他拿的是假槍，看準時機一擁而上，將林壓制在地。

賭場被抄 搶匪栽同警手

警方查出，林男之前在大安區住處經營麻將賭場，上個月才遭呂政隆查獲，疑因生路被斷，在經濟壓力下鋌而走險，昨徒步到離住處僅二百公尺的銀行打劫，未料又栽在呂政隆手裡。台北地檢署依加重強盜等罪分案偵辦，後續將追查有無共犯。

中信銀：事件不影響營運

中信銀對警方第一時間制伏歹徒、維護治安表示感謝，指出事件不影響營運，將配合警方調查。前警政署長、現任中信保全董事長陳國恩也到場向警方致謝。

蒙面搶匪林勇秀當場落網。（記者鄭景議攝）

台北市大安區中國信託分行昨發生搶案。（中央社）

林勇秀帶著行李箱、BB槍及假手榴彈行搶。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法