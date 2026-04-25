院長賣藥?北榮院長轟詐團謀財又害命

北榮呼籲民眾切勿相信網路販售藥品，特別是該院醫療人員絕不會推銷商品。（台北榮總提供）

網路冒名販售藥品詐騙猖獗，台北榮總院長陳威明昨天直言，自己遭冒名案件「已超過一百起」，怒轟相關詐騙不僅是騙錢，更是「謀財又害命」。

他表示，近期門診已有病人誤信廣告購買藥品，甚至帶著發票求證，讓他相當痛心，呼籲全民共同防詐並勇於提告。

請繼續往下閱讀...

冒名案件已逾百起

陳威明表示，院方早已通報相關單位，包括數位發展部、法務部、警政署及調查局，相關詐騙廣告多能在第一時間下架，但詐騙集團手法快速變換，「今天下架、明天又冒三個」，甚至一天出現多則，形同「打地鼠」，難以根除。他指出，不少詐騙來源IP來自境外，增加查緝困難。

前天門診中接連有三名病人詢問「院長賣的藥」，其中一人甚至已購買並攜帶產品與發票前來。陳威明坦言，自己長年累積醫療信任，「病人看到我的名字就會相信」，卻反被詐騙集團利用，看到病人因此受害，「真的很心痛」。

仿冒語音 真假難辨

陳威明指出，這類詐騙常主打關節疾病等常見問題，結合語音仿冒技術，內容愈來愈逼真，「連朋友、高知識分子都會上當」。他坦言，如今技術進步，難以分辨真偽，連親友也曾誤信訊息詢問是否為真。

他強調，一般詐騙多屬「謀財」，但藥品詐騙若涉及不明成分，可能含有重金屬或其他有害物質，「不只是騙錢，還可能害命」。院方已將病人帶來的可疑產品送驗，盼釐清成分與潛在風險。

陳威明認為，防範之道不能僅依賴政府下架，民眾也應主動參與，例如在網路上發現疑似詐騙內容時留言提醒「這是詐騙」，並即時通報，以降低其他人受害風險。他同時呼籲受害者勇於報案與提告，強調「有提告，檢調才能正式偵辦」，才能對不法分子產生實質嚇阻效果。

北榮院長陳威明指出，他被冒名賣藥逾百起，讓他不勝其擾，以後都不太敢接受媒體採訪，怕聲紋被冒用。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法