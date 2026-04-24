聯工化學廠汞污染農地 4人被訴

新竹市九甲埔農地重金屬汞污染案，新竹檢方昨天起訴聯工化學廠（股）公司陸姓負責人和賴姓等三名員工，指控他們非法代處理含化學藥劑的廢棄容器，違法從雨水放流口放流事業廢水，以致污染圳路、農田土壤，依廢清法等追究，也要求對聯工科以罰金。

聯工公司非法處理含化學藥劑容器

起訴書指出，去年事發後，鎖定從事酸、鹼性化學藥品調配、稀釋、混合及分裝的聯工涉有重嫌，由於聯工客戶返還空瓶罐時，常夾帶其他公司用後、未清洗且可能殘留化學藥劑的瓶罐交由聯工處理。

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聯工雖沒有廢棄物清除、處理許可證，但陸男為了維持業務，指示員工代為清除處理前述廢瓶罐，除了退回殘留毒化物的瓶罐，其他殘留鹽酸、硫酸等一般化學藥劑，或是殘留酯類、油類的瓶罐等都在廠內處理，對於可再利用的瓶罐，由涉案菲籍移工清洗、去標籤、烘乾，回收供填裝藥劑使用。

廢水逕流至排放口水溝 污染農地

起訴書指出，聯工清洗容器的清洗槽緊鄰灌溉水源，清洗所生廢水應是導入廢水處理設施，但其排放管線卻年久失修已經斷裂，製造部賴姓課長知道不但沒有更換，還僅用塑膠袋包裹破裂處暫時處置，造成農地污染。

另外，負責分裝、調配化學藥劑的黃男，去年八月中到九月初清洗、擦拭化學藥劑回收桶墊片和桶身時，私自把所生廢水違法倒入逕流管線的排放口水溝，使得事業廢水流入雨水收集槽，也是造成污染原因之一。

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