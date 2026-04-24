台中銀6主管助洗錢／20萬小公司非約定帳戶 每天竟可轉走2千萬

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一句「洪董是大客戶、很信任他」竟成為金融防線崩潰破口！台中商銀四間分行經理、襄理勾結萬里開發公司董事長洪岳鵬，未落實KYC（Know Your Customer，了解你的客戶）程序，就協助十二家人頭公司開戶，甚至直接核准最高二千萬元轉帳額度，協助掩護詐欺與博弈資金流動。

未落實KYC 就大開權限

檢調查出，涉案核心為萬里開發公司洪姓董事長，為了快速洗錢，拉攏台中商銀四間分行六名高階主管，除放水至少十二家無實際營運空殼公司開戶，並開放網銀與高額轉帳功能，使資金得以快速進出。

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期間洪以佳德實業、潮流企業社公司名義，找上潭子分行張姓經理，向其聲稱旗下有知名網紅從事直播帶貨，月營收可觀，張明知二公司資本額僅廿萬元仍逕自核准公司帳戶、網路銀行，每日非約定轉帳額度高達兩千萬元。

不同帳戶密集轉入 秒轉出

洪則否認犯行，辯稱朋友經營網路帶貨，請他介紹熟識銀行幫開戶才聯絡張姓經理，僅是順水人情幫忙。檢方質疑，佳德、潮流公司資本僅廿萬元，從開戶至被查獲金流有各二點一億元、三點八億元，交易金額遠超資本顯不相當，更是從不同帳戶跨行密集轉入，幾秒內又用網銀大量轉出，是高度異常交易模式。

但相關涉案銀行主管不僅未即時通報，還刻意延遲或消極處理，形同為不法金流「開後門」，並辯稱洪男是長期往來大客戶，曾介紹不少「正常經營」企業替銀行帶來業績，因此對其高度信任，才會放寬審核標準，甚至有行員私下以「洪董」相稱，顯示其在分行內影響力不小。然檢方認為，銀行主管明知交易金額與公司規模明顯不符，仍放任高額資金流動，已非單純疏失，而是涉及共犯行為。

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