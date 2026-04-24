湯圓燒焦打死妻 里長還曬恩愛想卸責

吳姓里長（右）暴打太太致死，被判刑13年。（民眾提供）

彰化地檢署起訴指控，五十多歲吳姓里長前年為里民準備湯圓時，因湯圓燒焦而揮拳重擊妻子，導致妻子頭撞地不治，案發後吳男竟在臉書貼出與妻子的甜蜜合照曬恩愛，死者親友痛批「愛妻良夫」形象全是造假鄉；彰化地院國民法官審理庭昨天將吳男判刑十三年，可上訴。

家暴慣犯 判13年

檢方指出，吳男十二月間，因妻子煮湯圓燒焦而暴怒，眾目睽睽下對妻子揮重拳，再抓妻子頭部猛撞不鏽鋼流理檯二下，妻子有嘔吐等症狀，吳置之不理，逕自離開，之後返回現場，見妻子全身無力躺在廚房邊躺椅上，把妻子覆蓋身上的外套掀掉，再對她連踹二腳，致使妻子從躺椅上摔到地面，頭部再次遭受重擊，直至發現妻子情況不對，吳才叫救護車，但妻子已失去救治的黃金時間，送醫後因頭部外傷、顱內出血，引發肺炎、呼吸衰竭死亡。

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彰化地院國民法官合議庭認為，吳男行凶時沒有拿凶器，暴拳教訓妻子是發洩怒氣，造成傷害卻置之不理，雖沒有殺人故意，但有傷害故意，他返回現場見妻子不醒人事，又沒有立即報案，延誤救援時機至少二十分鐘，妻子之死與吳男有直接關係，且吳男拔掉監視器，企圖掩飾自己的罪行，審理時雖有說後悔，卻沒有對被害人家屬有任何的補償，依家庭暴力殺人等罪嫌判處十三年徒刑。

此案曾震驚地方，吳姓里長案發後還不斷於臉書上傳與愛妻的合照，被害人親友卻在網路上，揭露他長期對妻子施加言語羞辱與肢體暴力，平日營造的「愛妻良夫」形象是假象，更有親友強調，吳妻是長期家暴的受害者。

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